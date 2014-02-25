Кировчане принимают активное участие в 17х областных Лихановских чтениях
Сегодня, 14:59 | Просмотров: 129 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Библиотеке имени Пушкина в этот вечер награждали самых юных поклонников творчества Альберта Лиханова. Эти работы созданы руками не профессиональных художников, а обычных кировских школьников. Главным условием конкурса было отражение на бумаге любым удобным способом сцены из книг знаменитого автора.
ТАТЬЯНА ВИДЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»:
«Конкурс был объявлен в сентябре месяце, и приглашались к участию в конкурсе учебные заведения нашего города. Добро откроется сердцу. Ну, само название говорит за себя. Он был объявлен и приурочен к Лихановским чтениям, которые сейчас проходят в городе. Не случайно сегодня мы подводим итоги этого конкурса, на конкурс поступила 51 работа».
Ограничений в выборе произведений не было. Дети иллюстрировали рассказы «Мой Генерал», «Никто», «Солнечное затмение», «Мальчик которому не больно» и многие другие.
КСЕНИЯ КОЩЕЕВА, ШКОЛА №18 Г. КИРОВА:
«Я рисовала зимний лес. Почти в дымковском стиле. Там изображен мужчина, который едет на санях. Его катит лошадь. Он едет в лес. В зимней сказке».
Рисунок принес Ксении Кощеевой победу и диплом первой степени. Конкурсом детского рисунка Лихановские чтения в Кирове не ограничились. В этот же день библиотеке имени Альберта Лиханова подвели итоги конкурса «Во имя счастливого детства»
ЕЛЕНА СПИЦЫНА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА:
«Посвящен он тридцатилетию детского фонда. И сегодня будут чествоваться здесь в конференц-зале нашей библиотеки победители этого конкурса. Ну, а перед тем как мы их наградим, мы хотим сказать слова благодарности волонтерам. Которые в течение 2017 года очень активно работали с детскими домами, школами интернатами. Помогали кировскому отделению Российского детского фонда».
Среди участников социального проекта «30 лет на службе детства» педагоги, психологи, учителя, волонтеры и многие другие неравнодушные кировчане, посвятившие жизнь помощи детям. В самом творческом конкурсе участвовали, в том числе, и те дети, которым волонтеры фонда когда-то помогли.
АЛИНА АМОСОВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА:
«Меня тоже затронула эта ситуация. То есть я живу. Ну, лишение родителей было, я живу с бабушкой. И была такая помощь предоставлена. Я ездила в Москву в Большой театр. Побывала в кадетском корпусе. На фонтан нас водили. И выдавали сладкий приз. Мне все это очень понравилось, и я очень благодарна и это выразила в сочинении».
При этом, Алина выразила благодарность настолько проникновенно, что ее работа завоевала первое место в конкурсе. На суд жюри в целом было отправлено несколько десятков работ, среди которых были стихи, эссе, рассказы и даже видео-презентации посвященные тридцатилетию детского фонда.
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