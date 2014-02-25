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Кировчане принимают активное участие в 17х областных Лихановских чтениях. В Библиотеке имени Пушкина награждали школьников за лучшие рисунки по мотивам произведений Альберта Лиханова, а в библиотеке имени писателя на Орловской 17 вручали призы взрослым - за участие в проекте «30 лет на службе детям».В Библиотеке имени Пушкина в этот вечер награждали самых юных поклонников творчества Альберта Лиханова. Эти работы созданы руками не профессиональных художников, а обычных кировских школьников. Главным условием конкурса было отражение на бумаге любым удобным способом сцены из книг знаменитого автора.Ограничений в выборе произведений не было. Дети иллюстрировали рассказы «Мой Генерал», «Никто», «Солнечное затмение», «Мальчик которому не больно» и многие другие.Рисунок принес Ксении Кощеевой победу и диплом первой степени. Конкурсом детского рисунка Лихановские чтения в Кирове не ограничились. В этот же день библиотеке имени Альберта Лиханова подвели итоги конкурса «Во имя счастливого детства»Среди участников социального проекта «30 лет на службе детства» педагоги, психологи, учителя, волонтеры и многие другие неравнодушные кировчане, посвятившие жизнь помощи детям. В самом творческом конкурсе участвовали, в том числе, и те дети, которым волонтеры фонда когда-то помогли.При этом, Алина выразила благодарность настолько проникновенно, что ее работа завоевала первое место в конкурсе. На суд жюри в целом было отправлено несколько десятков работ, среди которых были стихи, эссе, рассказы и даже видео-презентации посвященные тридцатилетию детского фонда.