Хорошие знания ПДД помогут избежать не только аварий, но и штрафов

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Завтра любой житель Кировской области, достигший 16ти лет, сможет проверить свои знания правил дорожного движения. В Кирове пройдет тотальный диктант под эгидой ГИБДД. Никаких санкций за проваленный тест, по словам инспекторов, не последует. Ну а хорошее знание правил дорожного движения поможет избежать не только аварий, но и штрафов.Взыскаемость по Кировской области не просто неплохая, а почти на 9% выше, чем в прошлом году за этот же период времени. Однако больше 15% штрафников все еще находят причины для неуплаты штрафов.По закону квитанции должны быть оплачены в течение 60ти дней, с момента вступления в законную силу. То есть, получив штраф, у водителя в запасе есть 10 дней на обжалование и 2 месяца на оплату. За отказ от этого обязательства можно поплатиться двойным штрафом, обязательными работами и даже административным арестом.При этом, государственная инспекция долг со штрафника получит в любом случае. В настоящий момент ГИБДД активно сотрудничает со службой судебных приставов, в которую направляются исполнительные судебные листы.Кроме того, сотрудники ГИБДД на постоянной основе сотрудничают с судебными приставами и в целях профилактической проверки водителей на наличие неоплаченных штрафов. В текущем году таких массовых проверок было 29. В результате было арестовано 78 транспортных средств, а 52 водителя привлечены к административной ответственности.