Хорошие знания ПДД помогут избежать не только аварий, но и штрафов
Вчера, 17:51 | Просмотров: 113 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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ЕКАТЕРИНА ГВОЗДЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выявлено 601 тысяча 105 правонарушений в области Дорожного движения. В том числе зафиксировано средствами фото-видео фиксации, которые работают в автоматическом режиме 457 тысяч нарушений. Вынесена 571 тысяча постановлений о наложении административных штрафов. Из них на сегодняшний день исполнено 82,5%. То есть взыскаемость, в целом, неплохая у нас по Кировской области».
Взыскаемость по Кировской области не просто неплохая, а почти на 9% выше, чем в прошлом году за этот же период времени. Однако больше 15% штрафников все еще находят причины для неуплаты штрафов.
По закону квитанции должны быть оплачены в течение 60ти дней, с момента вступления в законную силу. То есть, получив штраф, у водителя в запасе есть 10 дней на обжалование и 2 месяца на оплату. За отказ от этого обязательства можно поплатиться двойным штрафом, обязательными работами и даже административным арестом.
ЕКАТЕРИНА ГВОЗДЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день, за неуплату штрафов назначено 750 Административных арестов, 428 правонарушителей отбывали или отбывают обязательные работы. И 2795 штрафов в двойном размере назначены за неуплату штрафов».
При этом, государственная инспекция долг со штрафника получит в любом случае. В настоящий момент ГИБДД активно сотрудничает со службой судебных приставов, в которую направляются исполнительные судебные листы.
ЮЛИЯ СКОПИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Поступило более 94 тысяч исполнительных документов о взыскании административных штрафов, в области безопасного дорожного движения на общую сумму более 84х миллионов. В течение года взыскано более 57 млн. задолженности по административным штрафам данной категории. И на сегодняшний день неоконченными остаются порядка 23х тысяч исполнительных производств».
Кроме того, сотрудники ГИБДД на постоянной основе сотрудничают с судебными приставами и в целях профилактической проверки водителей на наличие неоплаченных штрафов. В текущем году таких массовых проверок было 29. В результате было арестовано 78 транспортных средств, а 52 водителя привлечены к административной ответственности.
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