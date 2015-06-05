Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

Поделиться новостью:

4 декабря 2017 года в Нижнем Новгороде состоялась встреча полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича с главными редакторами СМИ Приволжья.

Открывая встречу, Михаил Бабич поблагодарил журналистов за хорошую работу и отметил, что год выдался насыщенным на политические события. В частности, в Кировской области прошли выборы губернатора и депутатов Кировской городской думы. И сейчас во многих регионах округа идет важная работа по формированию новых управленческих команд, исходя из приоритетов, которые определил Президент России Владимир Путин.

В целом, сегодня на контроле находятся 212 поручений Президента страны. Это и переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, строительство школ, детсадов, поддержка детей-сирот, а также реализация трех приоритетных проектов: комфортная городская среда, безопасные дороги и безопасный город. В частности, все эти основные темы активно и объективно освещаются в государственных региональных СМИ.

Сегодня созданы все условия для успешного социально-экономического и политического развития Приволжья в целом. И в этом ключевая роль будет отведена масс-медиа.

Подводя итоги встречи, Михаил Бабич вручил награды четырем наиболее отличившимся региональным СМИ ПФО.

В их числе - коллектив ГТРК Вятка. За добросовестную работу, профессионализм и объективное освещение общественно-политических событий ГТРК Вятка вручили Почетную грамоту Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО.

на фото: Михаил Бабич вручил Почетную грамоту коллективу ГТРК Вятка директору телекомпании Ирине Русских.