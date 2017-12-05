Встреча Михаила Бабича с редакторами СМИ в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде состоялась встреча полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича с главными редакторами средств массовой информации.Открывая встречу, Михаил Бабич отметил, что год выдался насыщенным на политические события. В частности, в Кировской области прошли выборы губернатора и депутатов Кировской городской думы.Сейчас во многих регионах округа идет важная работа по формированию управленческих команд, исходя из приоритетов, которые определил Президент России. В целом, на контроле находятся 212 поручений Владимира Путина. Это переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, строительство школ, детсадов, поддержка детей-сирот, а также реализация трех приоритетных проектов: комфортная городская среда, безопасные дороги и безопасный город. Сегодня созданы все условия для успешного социально-экономического и политического развития Приволжья в целом. И в этом ключевая роль отведена масс-медиа. Михаил Бабич вручил награды четырем наиболее отличившимся региональным СМИ ПФО. В их числе - коллектив ГТРК Вятка.