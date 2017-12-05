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Встреча Михаила Бабича с редакторами СМИ в Нижнем Новгороде

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 104 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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В Нижнем Новгороде состоялась встреча полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича с главными редакторами средств массовой информации.

Открывая встречу, Михаил Бабич отметил, что год выдался насыщенным на политические события. В частности, в Кировской области прошли выборы губернатора и депутатов Кировской городской думы.

Встреча Михаила Бабича с редакторами СМИ в Нижнем НовгородеМИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО
« Конечно, вся эта работа направлена на оздоровление общественно-политической ситуации в регионах и формирование новых управленческих команд уже с учетом того, что пришли новые руководители, безусловно, выстраивают работу, исходя из тех приоритетов, которые они для себя видят и которые определил президент Российской федерации».

Встреча Михаила Бабича с редакторами СМИ в Нижнем НовгородеИРИНА РУССКИХ, ДИРЕКТОР ГТРК "ВЯТКА"
«Новый губернатор, выборы, которого состоялись в сентябре этого года, и видна активность, видна инициатива и очень многие направления развиваются достаточно активно, поэтому мы надеемся, что в будущем это будет еще более крепкий устойчивый регион, который приведет к не оттоку, а к притоку молодых кадров и к развитию нашей Кировской области».

Сейчас во многих регионах округа идет важная работа по формированию управленческих команд, исходя из приоритетов, которые определил Президент России. В целом, на контроле находятся 212 поручений Владимира Путина. Это переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, строительство школ, детсадов, поддержка детей-сирот, а также реализация трех приоритетных проектов: комфортная городская среда, безопасные дороги и безопасный город. Сегодня созданы все условия для успешного социально-экономического и политического развития Приволжья в целом. И в этом ключевая роль отведена масс-медиа. Михаил Бабич вручил награды четырем наиболее отличившимся региональным СМИ ПФО. В их числе - коллектив ГТРК Вятка.


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