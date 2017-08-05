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Игорь Васильев посетил Котельничский район. Глава региона увидел обновленную поликлинику Котельничской ЦРБ, которая теперь стала бережливой, а также побывал в новом ФАПе в селе Покровское.Новый ФАП открылся в селе Покровское с целью повышения доступности медицинской помощи населению. Он относится к Котельничской центральной районной больнице и будет обслуживать сразу несколько населённых пунктов - в общей сложности это почти 600 человек, в том числе 121 ребёнок. Покровский ФАП укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием и компьютерной техникой. Фельдшер будет оказывать населению первичную доврачебную помощь, также сможет записать к любому врачу.В ходе рабочей поездки в Котельничский район глава региона Игорь Васильев посетил поликлинику Котельничской ЦРБ. Ранее делегация правительства посещала медучреждение 21 августа 2017 года. По итогам визита было решено включить поликлинику в проект «Бережливая поликлиника». Сейчас все работы завершены.В помещении поликлиники была сделана перепланировка, усовершенствована логистика. Пациентам больше не нужно ходить в соседние здание, где раньше была регистратура и кабинеты специалистов - теперь все в одном месте.Изменилась и сама регистратура: исчезли перегородки и, самое главное, очереди.Система устроена так, что если человек плохо себя чувствует, администратор, даже при полной записи, найдет ему свободного врача.К поликлинике Котельничской ЦРБ прикреплено почти 20 тысяч человек. На 2018 год здесь запланировано открытие кабинета геронтологической помощи, а так же рентген кабинета непосредственно в здании поликлиники.