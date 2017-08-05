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Игорь Васильев посетил Котельничский район

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 103 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Игорь Васильев посетил Котельничский район. Глава региона увидел обновленную поликлинику Котельничской ЦРБ, которая теперь стала бережливой, а также побывал в новом ФАПе в селе Покровское.

Новый ФАП открылся в селе Покровское с целью повышения доступности медицинской помощи населению. Он относится к Котельничской центральной районной больнице и будет обслуживать сразу несколько населённых пунктов - в общей сложности это почти 600 человек, в том числе 121 ребёнок. Покровский ФАП укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием и компьютерной техникой. Фельдшер будет оказывать населению первичную доврачебную помощь, также сможет записать к любому врачу.

Игорь Васильев посетил Котельничский районИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ,  ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне кажется, необходимо такие вещи делать. Туда будет приезжать врач по графику, согласованному с жителями. Будем работать над тем, чтобы фельдшер находился там постоянно».

Игорь Васильев посетил Котельничский районАНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Фельдшера выучили, у нее есть удостоверение, которое дает право по отпуску медикаментов, скоро там будет работать аптечный киоск и она будет заниматься еще и реализацией препаратов».

В ходе рабочей поездки в Котельничский район глава региона Игорь Васильев посетил поликлинику Котельничской ЦРБ. Ранее делегация правительства посещала медучреждение 21 августа 2017 года. По итогам визита было решено включить поликлинику в проект «Бережливая поликлиника». Сейчас все работы завершены.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главное то, что все кабинеты врачей оборудованы электронной системой, когда можно направить историю болезни в любое учреждение КО. Здесь же можно сделать электрокардиограмму, получить консультацию. Но и ремонт настроение создает».

В помещении поликлиники была сделана перепланировка, усовершенствована логистика. Пациентам больше не нужно ходить в соседние здание, где раньше была регистратура и кабинеты специалистов - теперь все в одном месте.

- Мне нравится сам подход - сейчас регистратура на месте, все рядом, удобно, нет наплыва, спокойнее стало.

Изменилась и сама регистратура: исчезли перегородки и, самое главное, очереди.

Игорь Васильев посетил Котельничский районНАТАЛЬЯ ТАТАРИНОВА, АДМИНИСТРАТОР РЕГИСТРАТУРЫ:
«Пациент берет талон в терминале, мы его вызываем, он садится на свое место, никто ему не мешает, не подталкивает, очень удобно».

Система устроена так, что если человек плохо себя чувствует, администратор, даже при полной записи, найдет ему свободного врача.

- Я как раз иду на прием к лору.
- По записи идете?
- Нет, у меня экстренно получилось. Я пришла в регистратуру, талонов уже не было, но меня направили к врачу на прием и я благодарна.

К поликлинике Котельничской ЦРБ прикреплено почти 20 тысяч человек. На 2018 год здесь запланировано открытие кабинета геронтологической помощи, а так же рентген кабинета непосредственно в здании поликлиники.


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