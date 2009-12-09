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В Кирове и области отметили День Героев Отечества. Памятной дате было посвящено общегородское мероприятие, прошедшее во Дворце Культуры "Космос".Парадным строем на сцену поднимаются кировские кадеты и курсанты. Все они месяц назад приняли участие в Параде Памяти. Наши ребята четвертый год подряд участвуют в исторической реконструкции крупного военного парада времен Великой Отечественной войны, который состоялся 7 ноября 41-го года в Куйбышеве. Тогда дорога к великой Победе началась для 22-х тысяч бойцов.Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Декабрьская дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. В наши дни сограждане не только вспоминают героических предков, но и чествуют ныне живущих героев. В Кировской области их немало. В том числе, и кавалеров ордена Трудовой славы. О героях кировчанах был показан документальный фильм. Ну а завершился праздник концертом известного в России ансамбля песни и пляски "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения.