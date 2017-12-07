В городе продолжается подготовка к новогодним торжествам

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Областной центр готовится к главному новогоднему празднику. К 20 декабря на Театральной площади появится ледовый городок. Напомним, что в этом году она будет оформлена в стилистике «Театр и музыка». А какие районы города уже готовы к праздникам?Подготовительная работа началась еще летом. Специалисты разработали концепцию праздничного оформления площади - в тематике кукольного театра и музыкального искусства. На театральной площади появится архитектурно-скульптурная композиция «Буратино» - большая сцена, сделанная из ледовых блоков. На самой сцене расположатся ледяные скульптуры персонажей из произведения «Золотой ключик или приключения Буратино». Разместят новогоднюю елку, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и традиционно установят две горки. Большая будет выполнена в стиле кукольного театра: планируется конструкция с изображением шутов, лестницами и большим шатром наверху. Также одним из главных элементов площади станет детская горка «Соната», сделанная из ледовых блоков, с крутыми лестницами и скульптурой «Скрипичный ключ» сверху.Также будет залит каток. На фонтане, как и в прежние годы, появится традиционный шар с подсветкой. Планируется установить надпись «С Новым годом», выполненную с помощью иллюминации, дополнительно гирляндами будут освещены северный и южный проезды у здания областного правительства. Появятся скульптуры двух театральных масок и лиры, выполненные художественной резкой по льду.В Новый год Театралка войдет с новым сценическим комплексом, который будет включать подиум 12 на 10 метров, скатную крышу, теплую гримерку для артистов. Управлять звуковым и прочим оборудованием на новой сцене будут из специального блока-контейнера. В целом сумма контракта на новогоднее оформление города составит более 13 миллионов рублей. Не останутся без праздничных деталей и улицы города. На них планируется подсветка с использованием новогодних гирлянд общей протяженностью порядка 6 километров.Открытие главной ёлки города пройдет 24 декабря. Полностью новогоднее убранство областной центр должен обрести к 20 декабря. А Нововятский район погрузился в атмосферу праздника уже в начале декабря.Зелёная красавица высотой десять метров стоит у Дома культуры "Россия". В этом году дерево искусственное. Ещё одно установили в микрорайоне Радужный. А на живую ель можно будет полюбоваться в парке ЛПК.Добавим, что в этом году при проведении новогодних утренников в дошкольных учреждениях появились нововведения. По новым правилам, все, кто проводит праздничные мероприятия за деньги, должны заключить официальные договоры с родителями и детскими учреждениями. А также предоставить справки о здоровье и отсутствии судимостей. Документ принят для того, чтобы на праздники в садик под видом артистов не попадали случайные люди. Также решение о приглашении актеров за деньги должно быть коллегиальным. Чтобы не возникало ситуаций, когда родителей не готовы оплачивать услуги артистов, но вынуждены это делать. И постановление полностью исключает личное участие сотрудников детских садов в процессе расчетов за оказанные услуги.Добавим, что если родители не захотят прибегать к платным услугам, мероприятие проведут педагоги детского сада - совершенно бесплатно для детей и родителей.