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Новости / Общество

В городе продолжается подготовка к новогодним торжествам

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 124 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Областной центр готовится к главному новогоднему празднику. К 20 декабря на Театральной площади появится ледовый городок. Напомним, что в этом году она будет оформлена в стилистике «Театр и музыка». А какие районы города уже готовы к праздникам?

Подготовительная работа началась еще летом. Специалисты разработали концепцию праздничного оформления площади - в тематике кукольного театра и музыкального искусства. На театральной площади появится архитектурно-скульптурная композиция «Буратино» - большая сцена, сделанная из ледовых блоков. На самой сцене расположатся ледяные скульптуры персонажей из произведения «Золотой ключик или приключения Буратино». Разместят новогоднюю елку, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и традиционно установят две горки. Большая будет выполнена в стиле кукольного театра: планируется конструкция с изображением шутов, лестницами и большим шатром наверху. Также одним из главных элементов площади станет детская горка «Соната», сделанная из ледовых блоков, с крутыми лестницами и скульптурой «Скрипичный ключ» сверху.

В городе продолжается подготовка к новогодним торжествамДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«По Театральной площади работы ведутся у нас в таком активном порядке, работа ведется и в выходные. Стоит отметить, что нам благоприятствует и погода, снег уже пошел, несколько дней».

Также будет залит каток. На фонтане, как и в прежние годы, появится традиционный шар с подсветкой. Планируется установить надпись «С Новым годом», выполненную с помощью иллюминации, дополнительно гирляндами будут освещены северный и южный проезды у здания областного правительства. Появятся скульптуры двух театральных масок и лиры, выполненные художественной резкой по льду.

В городе продолжается подготовка к новогодним торжествамКОНСТАНТИН ЮЖАНИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИКА:
«Лед с севера области идет и часть с Перми, потому что у нас лед порядка 7-8 см. Все что здесь есть с севера, но это без удорожания проекта, все так».

В Новый год Театралка войдет с новым сценическим комплексом, который будет включать подиум 12 на 10 метров, скатную крышу, теплую гримерку для артистов. Управлять звуковым и прочим оборудованием на новой сцене будут из специального блока-контейнера. В целом сумма контракта на новогоднее оформление города составит более 13 миллионов рублей. Не останутся без праздничных деталей и улицы города. На них планируется подсветка с использованием новогодних гирлянд общей протяженностью порядка 6 километров.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Уже Кировсветом у нас ведется ревизия всей иллюминации, которая расположена на центральной улице города. В ближайшее время мы планируем ее включить».
 
Открытие главной ёлки города пройдет 24 декабря. Полностью новогоднее убранство областной центр должен обрести к 20 декабря. А Нововятский район погрузился в атмосферу праздника уже в начале декабря.

В городе продолжается подготовка к новогодним торжествамВЛАДИМИР МЫШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА:
«Каждый год мы стараемся придумывать что-нибудь новое. Первый раз мы начали это пятнадцать лет назад, когда мы делали это самодельными гирляндами, красили лампочки».

Зелёная красавица высотой десять метров стоит у Дома культуры "Россия". В этом году дерево искусственное. Ещё одно установили в микрорайоне Радужный. А на живую ель можно будет полюбоваться в парке ЛПК.

ВЛАДИМИР МЫШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА:
«Количество мероприятий достаточно большое. Начнём, наверное, с того, что двадцать второго декабря мы откроем нашу главную ёлку в Нововятском районе, это здесь, около Дома культуры "Россия". Приедут Дед Мороз, Снегурочка. Для детей будет открытие нововятской ёлки».

Добавим, что в этом году при проведении новогодних утренников в дошкольных учреждениях появились нововведения. По новым правилам, все, кто проводит праздничные мероприятия за деньги, должны заключить официальные договоры с родителями и детскими учреждениями. А также предоставить справки о здоровье и отсутствии судимостей. Документ принят для того, чтобы на праздники в садик под видом артистов не попадали случайные люди. Также решение о приглашении актеров за деньги должно быть коллегиальным. Чтобы не возникало ситуаций, когда родителей не готовы оплачивать услуги артистов, но вынуждены это делать. И постановление полностью исключает личное участие сотрудников детских садов в процессе расчетов за оказанные услуги.

В городе продолжается подготовка к новогодним торжествамАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КИРОВА:
«Естественно новый год никто не отменял, он состоится при любых условиях. Все детские сады, которые хотят проводить на своей территории как новогодние, так и другие праздники с привлечением сторонних лиц и организаций. Они сейчас вносят изменения в свои уставы. Я считаю, для всех будет иметься возможность такие мероприятия провести».

Добавим, что если родители не захотят прибегать к платным услугам, мероприятие проведут педагоги детского сада - совершенно бесплатно для детей и родителей.


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