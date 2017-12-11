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Новости / Общество

Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилят

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 103 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Уборка снега, неправильно припаркованные автомобили и опасные сосульки. Эти и другие самые актуальные темы дня обсуждались накануне на утреннем оперативном совещании у главы администрации города Кирова.

На совещании подвели итоги работы по уборке улиц и тротуаров от снега и наледи. В первую очередь подрядчики обрабатывали проблемные участки, остановки и пешеходные переходы. Глава администрации Илья Шульгин лично проверил качество работы.

Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилятИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По улице Московской, 107 сделали съезды для колясок и поручни, очищены ступеньки. Но эту работу вы обязаны вести в постоянном режиме, «по умолчанию», не дожидаясь жалоб кировчан и поручений руководства города. И руководители теруправлений должны лично контролировать ситуацию».

Вновь остро встал вопрос о транспорте, оставленном на обочинах. Глава администрации поручил усилить работу с ГИБДД в этом направлении. В целом, работа подрядчиков была оценена позитивно.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«За прошедшую неделю ситуация изменилась, чистят активно, надо думать об отказе от песко-соляной смеси на следующий год, переходить на новые технологии».

Также на утренней «оперативке» шла речь о работе по очистке крыш от снега и сосулек. Были очищены 98 кровель. Кое-где даже понадобился трактор, чтобы вывести снег и наледь. Проблемная ситуация возникла в Нововятском районе. В ряде дворов управляющие компании не провели расчистку потенциально опасных крыш, несмотря на то, что оперативно получили сообщения о необходимости провести работы.

Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилятГЕННАДИЙ ПЛЕХОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Есть предложение снова начать собирать коммунальщиков на регулярные совещания, доводить до сведения непосредственно о проблемных адресах».

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Надо им напомнить, что снег идет вне зависимости от выходных дней, и у коммунальных службы выходных нет, должны быть дежурные бригады».

Глава города Елена Ковалёва также обратила внимание на забытые во дворах домов «раскопки», которые остаются на совести ресурсоснабжающих организаций.

Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилятЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Вся улица Свободы перекопана, неделю трубы лежат - и никто не работает. На улице Розы Люксембург в выходные стояла «паровая завеса». Есть жалобы кировчан на отсутствие отопления и горячей воды, а на улице почти «минус»».

Глава администрации поручил начальникам теруправлений отслеживать проведение работ в местах «раскопок» не ежедневно, а в ежечасном режиме. Срок реагирования на брошенные участки, где не ведутся работы, должен быть не более трёх часов. Ну а на малейшие так называемые «фокусы» коммунальщиков с отключением отопления и воды власти города намерены реагировать крайне жёстко.


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