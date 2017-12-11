Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилят

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Уборка снега, неправильно припаркованные автомобили и опасные сосульки. Эти и другие самые актуальные темы дня обсуждались накануне на утреннем оперативном совещании у главы администрации города Кирова.На совещании подвели итоги работы по уборке улиц и тротуаров от снега и наледи. В первую очередь подрядчики обрабатывали проблемные участки, остановки и пешеходные переходы. Глава администрации Илья Шульгин лично проверил качество работы.Вновь остро встал вопрос о транспорте, оставленном на обочинах. Глава администрации поручил усилить работу с ГИБДД в этом направлении. В целом, работа подрядчиков была оценена позитивно.Также на утренней «оперативке» шла речь о работе по очистке крыш от снега и сосулек. Были очищены 98 кровель. Кое-где даже понадобился трактор, чтобы вывести снег и наледь. Проблемная ситуация возникла в Нововятском районе. В ряде дворов управляющие компании не провели расчистку потенциально опасных крыш, несмотря на то, что оперативно получили сообщения о необходимости провести работы.Глава города Елена Ковалёва также обратила внимание на забытые во дворах домов «раскопки», которые остаются на совести ресурсоснабжающих организаций.Глава администрации поручил начальникам теруправлений отслеживать проведение работ в местах «раскопок» не ежедневно, а в ежечасном режиме. Срок реагирования на брошенные участки, где не ведутся работы, должен быть не более трёх часов. Ну а на малейшие так называемые «фокусы» коммунальщиков с отключением отопления и воды власти города намерены реагировать крайне жёстко.