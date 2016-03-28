Члены правительства обсудили вопросы переселения из ветхого жилья и развития медицинского туризма
Сегодня, 10:35 | Просмотров: 129 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 2012-17 г.г. на территории КО признаны аварийными еще 622 дома. Для расселения граждан необходимо не менее 3.7 млрд. рублей. Министерство строительства и ЖКХ РФ до конца 2018 г. разработает программу с целью расселения данного аварийного жилого фонда».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Программа показала свою эффективность. На год она продлевается. Дальше необходимы большие средства - более трех млрд. Будем готовить предложение о продлении работы программы, показавшей свою эффективность».
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018 году на базе существующих медицинских организаций будут созданы семь опорных медицинских центров или точек роста по ведущему профилю в рамках базовой программы ОМС. В 2018 году мы планируем значительно увеличить количество высокотехнологичной помощи не только пациентам из Кировской области, но и других регионов. По нашим подсчетам мы привлечем 13 тысяч пациентов из других регионов - рост около 30 процентов к 2017 году».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Привлечение иногородних пациентов идет не в ущерб качественному обслуживанию наших жителей, а способствует повышению квалификации врачебных кадров, развитию системы оказания медицинских услуг. Проект направлен на развитие медицины и оказание, прежде всего, качественных медицинских услуг жителям Кировской области».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
28.03.2016