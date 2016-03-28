Члены правительства обсудили вопросы переселения из ветхого жилья и развития медицинского туризма

Поделиться новостью:

«Программа показала свою эффективность. На год она продлевается. Дальше необходимы большие средства - более трех млрд. Будем готовить предложение о продлении работы программы, показавшей свою эффективность».

«В 2018 году на базе существующих медицинских организаций будут созданы семь опорных медицинских центров или точек роста по ведущему профилю в рамках базовой программы ОМС. В 2018 году мы планируем значительно увеличить количество высокотехнологичной помощи не только пациентам из Кировской области, но и других регионов. По нашим подсчетам мы привлечем 13 тысяч пациентов из других регионов - рост около 30 процентов к 2017 году».

«Привлечение иногородних пациентов идет не в ущерб качественному обслуживанию наших жителей, а способствует повышению квалификации врачебных кадров, развитию системы оказания медицинских услуг. Проект направлен на развитие медицины и оказание, прежде всего, качественных медицинских услуг жителям Кировской области».

Итоги программы переселения граждан из ветхого жилья и перспективы развития медицинского туризма обсуждались на заседании областного правительства.На территории Кировской области действует областная адресная программа по переселению с привлечением средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. В реестре аварийного жилищного фонда 866 многоквартирных домов. С 2013 года в новые квартиры переехали более 6800 человек, это 93 процента от общего числа переселенцев. Реализация программы проходит поэтапно и на сегодняшний день завершается её третий и четвёртый этап. Пока остаётся нерешённым вопрос о расселении аварийных домов, расположенных в 18 муниципальных образованиях, которые были включены в реестр в феврале 2017 года.На заседании Правительства обсудили еще один важный для региона вопрос - развитие системы здравоохранения, в частности, так называемого "медицинского туризма". Речь о том, чтобы привлекать в Кировские стационары пациентов из других регионов. Такой опыт уже есть. Так областной центр травматологии подобную практику ведет с 2014 года. Здесь активно развивается амбулаторная хирургия, внедряются артроскопические методики, освоено эндопротезирование всех суставов. И таких, передовых центров, в регионе скоро появится семь.Стоит отметить, что "медицинские туристы" выгодны для регионального здравоохранения. Каждый приезжий пациент - это дополнительный доход из фонда обязательного медицинского страхования. Базовая программа ОМС позволяет оказывать и высокотехнологичную помощь, а значит, и квалификация кировских врачей будет только расти.За 10 месяцев 2017 года благодаря "медицинскому туризму" удалось привлечь более восьми с половиной тысяч иногородних пациентов, из фонда ОМС региональное здравоохранение получило полмиллиарда рублей. В следующем году, благодаря созданию опорных медицинских центров эту сумму планируется увеличить вдвое.