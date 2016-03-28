ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

12 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.8370
EURO: 69.2982
Погода в городе Кирове:
ночью:  -4...-2°C
утром:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Члены правительства обсудили вопросы переселения из ветхого жилья и развития медицинского туризма

Сегодня, 10:35 | Просмотров: 129 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Итоги программы переселения граждан из ветхого жилья и перспективы развития медицинского туризма обсуждались на заседании областного правительства.
 
 
На территории Кировской области действует областная адресная программа по переселению с привлечением средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. В реестре аварийного жилищного фонда 866 многоквартирных домов. С 2013 года в новые квартиры переехали более 6800 человек, это 93 процента от общего числа переселенцев. Реализация программы проходит поэтапно и на сегодняшний день завершается её третий и четвёртый этап. Пока остаётся нерешённым вопрос о расселении аварийных домов, расположенных в 18 муниципальных образованиях, которые были включены в реестр в феврале 2017 года.

Члены правительства обсудили вопросы переселения из ветхого жилья и развития медицинского туризмаРУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 2012-17 г.г. на территории КО признаны аварийными еще 622 дома. Для расселения граждан необходимо не менее 3.7 млрд. рублей. Министерство строительства и ЖКХ РФ до конца 2018 г. разработает программу с целью расселения данного аварийного жилого фонда».

Члены правительства обсудили вопросы переселения из ветхого жилья и развития медицинского туризмаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Программа показала свою эффективность. На год она продлевается. Дальше необходимы большие средства - более трех млрд. Будем готовить предложение о продлении работы программы, показавшей свою эффективность».
 
 
На заседании Правительства обсудили еще один важный для региона вопрос - развитие системы здравоохранения, в частности, так называемого "медицинского туризма". Речь о том, чтобы привлекать в Кировские стационары пациентов из других регионов. Такой опыт уже есть. Так областной центр травматологии подобную практику ведет с 2014 года. Здесь активно развивается амбулаторная хирургия, внедряются артроскопические методики, освоено эндопротезирование всех суставов. И таких, передовых центров, в регионе скоро появится семь.

Члены правительства обсудили вопросы переселения из ветхого жилья и развития медицинского туризмаДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018 году на базе существующих медицинских организаций будут созданы семь опорных медицинских центров или точек роста по ведущему профилю в рамках базовой программы ОМС. В 2018 году мы планируем значительно увеличить количество высокотехнологичной помощи не только пациентам из Кировской области, но и других регионов. По нашим подсчетам мы привлечем 13 тысяч пациентов из других регионов - рост около 30 процентов к 2017 году».
 
 
Стоит отметить, что "медицинские туристы" выгодны для регионального здравоохранения. Каждый приезжий пациент - это дополнительный доход из фонда обязательного медицинского страхования. Базовая программа ОМС позволяет оказывать и высокотехнологичную помощь, а значит, и квалификация кировских врачей будет только расти.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Привлечение иногородних пациентов идет не в ущерб качественному обслуживанию наших жителей, а способствует повышению квалификации врачебных кадров, развитию системы оказания медицинских услуг. Проект направлен на развитие медицины и оказание, прежде всего, качественных медицинских услуг жителям Кировской области».
 
 
За 10 месяцев 2017 года благодаря "медицинскому туризму" удалось привлечь более восьми с половиной тысяч иногородних пациентов, из фонда ОМС региональное здравоохранение получило полмиллиарда рублей. В следующем году, благодаря созданию опорных медицинских центров эту сумму планируется увеличить вдвое.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

МЧС: река Вятка в черте города Кирова пока опасна для зимней рыбалки.

15:59 12.12.2017


МЧС: река Вятка в черте города Кирова пока опасна для зимней рыбалки.

В Немском районе вора нашли по следам, которые он не успел "замести".

15:01 12.12.2017


В Немском районе вора нашли по следам, которые он не успел "замести".

В кировском "Сквере Трудовой Славы" появятся памятные знаки и аллея Героев Труда.

14:47 12.12.2017


В кировском "Сквере Трудовой Славы" появятся памятные знаки и аллея Героев Труда.

Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

14:32 12.12.2017


Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

Жительницу Слободского признали виновной в убийстве мужа.

14:17 12.12.2017


Жительницу Слободского признали виновной в убийстве мужа.

В Кирове мужчина попытался поджечь дом своего приятеля.

10:53 12.12.2017


В Кирове мужчина попытался поджечь дом своего приятеля.

Житель п. Фаленки помог задержать вооруженного грабителя.

18:32 11.12.2017


Житель п. Фаленки помог задержать вооруженного грабителя.

Все новости

Вести. Кировская область

В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологии

17:42 12.12.2017


В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологии

Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

15:14 12.12.2017


Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

Кировский турнир по художественной гимнастике стал международным

12:05 12.12.2017


Кировский турнир по художественной гимнастике стал международным

Волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья

12:00 12.12.2017


Волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья

Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать лет

11:59 12.12.2017


Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать лет

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Кировская область получит из Фонда ЖКХ полмиллиарда рублей на расселение из ветхого жилья.

28.03.2016


Кировская область получит из Фонда ЖКХ полмиллиарда рублей на расселение из ветхого жилья.

Кировская область вошла в двадцатку лучших по переселению из аварийного жилья.

15.02.2016


Кировская область вошла в двадцатку лучших по переселению из аварийного жилья.

Игорь Васильев встретился с главой Фонда реформирования ЖКХ

16.08.2016


Игорь Васильев встретился с главой Фонда реформирования ЖКХ

В Кирове на переселение из ветхого жилья направят более 250 млн. рублей.

10.03.2016


В Кирове на переселение из ветхого жилья направят более 250 млн. рублей.

Средства на переселение граждан из аварийного жилья

16.04.2015


Средства на переселение граждан из аварийного жилья

Финансирование высокотехнологичной медпомощи и санавиации

01.02.2017


Финансирование высокотехнологичной медпомощи и санавиации

Популярные новости

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

08.12.2017


Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх