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Новости / Общество

В Кировской области зарегистрированы первые случаи бешенства животных в 2018 году.

Сегодня, 13:42 | Просмотров: 168 | Версия для печати
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Специалисты областной ветеринарной лаборатории зарегистрировали первые в наступившем году случаи бешенства на территории Кировской области.
 
Вирус смертельно опасно заболевания был выявлен у двух енотовидных собак. Одно из животных проникло на территорию сельскохозяйственного предприятия Зуевского района.
 
Вторая зараженная енотовидная собака была обнаружена на территории личного подсобного хозяйства мужчины, проживающего на территории Лебяжского района.


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