В Кировской области зарегистрированы первые случаи бешенства животных в 2018 году.
Специалисты областной ветеринарной лаборатории зарегистрировали первые в наступившем году случаи бешенства на территории Кировской области.
Вирус смертельно опасно заболевания был выявлен у двух енотовидных собак. Одно из животных проникло на территорию сельскохозяйственного предприятия Зуевского района.
Вторая зараженная енотовидная собака была обнаружена на территории личного подсобного хозяйства мужчины, проживающего на территории Лебяжского района.
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