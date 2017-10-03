В Кировской области зарегистрированы первые случаи бешенства животных в 2018 году.

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Специалисты областной ветеринарной лаборатории зарегистрировали первые в наступившем году случаи бешенства на территории Кировской области.

Вирус смертельно опасно заболевания был выявлен у двух енотовидных собак. Одно из животных проникло на территорию сельскохозяйственного предприятия Зуевского района.

Вторая зараженная енотовидная собака была обнаружена на территории личного подсобного хозяйства мужчины, проживающего на территории Лебяжского района.