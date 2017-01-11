Безопасность в Крещение

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Для предстоящего праздника Крещения на водоемах области организовано 54 купели. Обеспечивать безопасность на них будут более 170-ти человек. Это спасатели, медики, полицейские.Праздник Крещения Господня православный мир отмечает в ночь с 18 на 19 января. После Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно сотни верующих кировчан купаются в иордани - вырубленной в форме креста проруби.Для крещенского омовения на водоёмах области откроют 54 иордани. В местах для погружения, которые открыты официально, за безопасностью будут следить спасатели, медики и полиция. Требования к организации купелей едины - обязательное ограждением с фонарями, а также два спуска, оборудованных лестницами.В Кирове у жителей на выбор четыре купели. Традиционно совершить погружение на Крещение можно на территории Трифонова монастыря, в пруду нововятского дендропарка, а также в Порошино и на улице Милицейской. Полный список купелей размещен на сайте регионального управления МЧС.