Безопасность в Крещение
Праздник Крещения Господня православный мир отмечает в ночь с 18 на 19 января. После Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно сотни верующих кировчан купаются в иордани - вырубленной в форме креста проруби.
ЕВГЕНИЙ ЗЛОБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Большинство купелей делается на непроточных водоемах, и на Вятке в черте Кирова тоже купелей не будет. Но есть такие, которые в деревнях, где-то сами вырезают проруби, конечно, здесь нужно соблюдать меры безопасности, исходя из того, чтобы не провалиться, погода, действительно, теплее, чем обычно».
Для крещенского омовения на водоёмах области откроют 54 иордани. В местах для погружения, которые открыты официально, за безопасностью будут следить спасатели, медики и полиция. Требования к организации купелей едины - обязательное ограждением с фонарями, а также два спуска, оборудованных лестницами.
ЕВГЕНИЙ ЗЛОБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Коврики, тапочки, одеваться-раздеваться, все эти меры у каждой купели организованы, нет, к примеру, пункта обогрева, но есть палатка, где раздеваются и затем выходят».
В Кирове у жителей на выбор четыре купели. Традиционно совершить погружение на Крещение можно на территории Трифонова монастыря, в пруду нововятского дендропарка, а также в Порошино и на улице Милицейской. Полный список купелей размещен на сайте регионального управления МЧС.
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