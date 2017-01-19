В Цепелях на Крещенье впервые зазвучал праздничный звон
Живого колокольного звона в Цпелях не слышали уже очень много лет. На праздничный перезвон в часовню Покрова Пресвятой Богородицы стягиваются местные жители, чтобы набрать освященной воды.
- Для здоровья, дом освятим. Я думаю, что все будет хорошо. Чтобы все были здоровы и счастливы.
Праздник Крещения собрал в небольшой часовне почти всех жителей. И дети, и взрослые слушали песнопения и крещенскую проповедь.
БЛАГОЧИННЫЙ ИЕРОМОНАХ НИКОДИМ ПОЛУШКИН:
«Этот праздник еще и именуем Богоявлением. В момент Крещения Господня мы слышим отеческий глас, который говорит «Сын мой возлюбленный о нем же благоволи». Видим схождение Святого духа на Христа, И этим каждому из нас и всему человечеству открывается тайна Святой Троицы. То есть бог у нас троичен в лицах».
Еще во времена Иоанна Златоуста верующие отмечали, что крещенская вода сохраняется неиспорченной долгое время. И в наши дни люди считают, что крещенская вода обладает особыми свойствами.
- А почему с бутылками пришли?
- За Святой водой.
- А почему сегодня вся вода стала святой?
- Потому что в ней купался Иисус Христос.
Пусть и не все пришедшие сегодня в храм, до конца понимают суть и историю праздника, главное желание приобщиться к православной традиции, и относиться к святыням бережно.
БЛАГОЧИННЫЙ ИЕРОМОНАХ НИКОДИМ ПОЛУШКИН:
«Ой, знаете, что люди делают, это конечно все не перечислить, и тут каждый человек по-своему смотрит на это. Но самое главное то, что в самом названии «святая вода» это уже говорит о многом. Вода освященная, И как с каждой святыней нужно с ней обращаться ответственно и внимательно».
Это значит, что водой можно освятить свой дом, и в течение года, помолившись пить ее натощак. Но при этом соблюдать разумные границы.
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