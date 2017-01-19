В Цепелях на Крещенье впервые зазвучал праздничный звон

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В деревне Цепели Орловского района в этом году о празднике Крещения буквально слышала вся округа. Рядом с новой часовней Покрова Пресвятой Богородицы возвели колокольню. И на Крещенье впервые зазвучал праздничный звон.Живого колокольного звона в Цпелях не слышали уже очень много лет. На праздничный перезвон в часовню Покрова Пресвятой Богородицы стягиваются местные жители, чтобы набрать освященной воды.Праздник Крещения собрал в небольшой часовне почти всех жителей. И дети, и взрослые слушали песнопения и крещенскую проповедь.Еще во времена Иоанна Златоуста верующие отмечали, что крещенская вода сохраняется неиспорченной долгое время. И в наши дни люди считают, что крещенская вода обладает особыми свойствами.Пусть и не все пришедшие сегодня в храм, до конца понимают суть и историю праздника, главное желание приобщиться к православной традиции, и относиться к святыням бережно.Это значит, что водой можно освятить свой дом, и в течение года, помолившись пить ее натощак. Но при этом соблюдать разумные границы.