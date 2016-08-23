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В Кирове прошли экстрим-соревнования "Царь горы"

Сегодня, 17:54 | Просмотров: 130 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Они не ищут легких путей, а выбирают те, где порой оставляют все силы, добираясь до финиша. В районе трамплина любители экстрима преодолели один из этапов соревнования "Царь горы". Турнир проводится и летом, но зимний формат интересен вдвойне.

Взяв за основу детскую забаву "Царь горы", взрослые усложнили ее до предела. Год назад они уже опробовали филейский склон. По отзывам он сложен и коварен. А нынче трассу основательно завалило снегом. Появились рыхлые участки, которые велоэкстремалы сначала изучили, а потом попытались проехать. Удачных попыток было не так много.

В Кирове прошли экстрим-соревнования "Царь горы"АЛЕКСАНДР ТОРОПОВ, УЧАСТНИК ГОНКИ:
«Впечатления очень интересные. Тяжело конечно. Дорожка получилась такая размытая, размещенная. Я, наверное, ехал 20-30% дистанции, остальное все бегом. Я думаю, всем участникам сложно сегодня».

Выбор стратегии прохождения трассы вещь сугубо индивидуальная. Взбежать на нее, не расставаясь с велосипедом. Такой способ обычно используют те, кто по личному убеждению не достаточно готов к апхиллу. Он покоряется людям физически развитым и подготовленным к непростому подъему на вершину.

В Кирове прошли экстрим-соревнования "Царь горы"ВЛАДИМИР КЕДРОВ, УЧАСТНИК ГОНКИ:
«Тут надо тонко балансировать по этой узкой тропке. У меня плохо получилось. Я не готов к таким испытаниям. Значит надо тренироваться больше».

24 участника соревновались в быстроте восхождения на гору. Решение присоединиться к ним Татьяна Юферева приняла осознанно. Она поклонница состязаний на выносливость. Особенно летом. Но вот дебютная зимняя гонка далась непросто. На дистанцию она потратила более 5 минут. Это время определило ее на последнюю строчку итогового протокола. Но результат был второстепенен. Главное доказать себя, что ты можешь быть сильной в трудные минуты.

В Кирове прошли экстрим-соревнования "Царь горы"ТАТЬЯНА ЮФЕРЕВА, УЧАСТНИЦА ГОНКИ:
«Казалось что вообще ни о чем. 4 минуты, 360 метров. Но все равно я рада».
 
 
Испытания "Царя-горы" настоящий экстрим-тест для спортсменов. Соревнование начало проводиться не так давно. Но оно уже стало популярным среди людей, которым не хватает адреналина в жизни.

В Кирове прошли экстрим-соревнования "Царь горы"НИКИТА КУБЛИКОВ, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ:
«Тут именно неформальные соревнования. Их нет в календаре. Люди могут потягаться в преодолении именно подъема отдельного. При этом, спортсмены из разных специализаций имеют здесь шанс победить».
 
 
Велоэтап шел после бегового. Впереди еще два выхода на трассу. Одна будут лыжная с подъемом в гору. Другая вертикальная. Организаторы впервые предложили участникам попробовать свои силы в ледолазании. Сейчас они усиленно тренируются на сосульке. Кто же по сумме всех этапов займет царский трон, выяснится в это воскресенье.


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