В Кирове прошли экстрим-соревнования "Царь горы"

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«Казалось что вообще ни о чем. 4 минуты, 360 метров. Но все равно я рада».

«Тут именно неформальные соревнования. Их нет в календаре. Люди могут потягаться в преодолении именно подъема отдельного. При этом, спортсмены из разных специализаций имеют здесь шанс победить».

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