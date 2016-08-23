В Кирове прошли экстрим-соревнования "Царь горы"
Взяв за основу детскую забаву "Царь горы", взрослые усложнили ее до предела. Год назад они уже опробовали филейский склон. По отзывам он сложен и коварен. А нынче трассу основательно завалило снегом. Появились рыхлые участки, которые велоэкстремалы сначала изучили, а потом попытались проехать. Удачных попыток было не так много.
АЛЕКСАНДР ТОРОПОВ, УЧАСТНИК ГОНКИ:
«Впечатления очень интересные. Тяжело конечно. Дорожка получилась такая размытая, размещенная. Я, наверное, ехал 20-30% дистанции, остальное все бегом. Я думаю, всем участникам сложно сегодня».
Выбор стратегии прохождения трассы вещь сугубо индивидуальная. Взбежать на нее, не расставаясь с велосипедом. Такой способ обычно используют те, кто по личному убеждению не достаточно готов к апхиллу. Он покоряется людям физически развитым и подготовленным к непростому подъему на вершину.
ВЛАДИМИР КЕДРОВ, УЧАСТНИК ГОНКИ:
«Тут надо тонко балансировать по этой узкой тропке. У меня плохо получилось. Я не готов к таким испытаниям. Значит надо тренироваться больше».
24 участника соревновались в быстроте восхождения на гору. Решение присоединиться к ним Татьяна Юферева приняла осознанно. Она поклонница состязаний на выносливость. Особенно летом. Но вот дебютная зимняя гонка далась непросто. На дистанцию она потратила более 5 минут. Это время определило ее на последнюю строчку итогового протокола. Но результат был второстепенен. Главное доказать себя, что ты можешь быть сильной в трудные минуты.
ТАТЬЯНА ЮФЕРЕВА, УЧАСТНИЦА ГОНКИ:
НИКИТА КУБЛИКОВ, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ:
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