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Кировская мастерица оригами собрала копию храма Христа спасителя

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 86 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Кировская мастерица оригами собрала копию храма Христа спасителя. Для создания модели Татьяне Вахрушевой пришлось заготовить 9 тысяч бумажных элементов. Сейчас храм пополнил выставку работ мастерицы, расположенную в центре местной активности Нововятска.

- Три длинных, один короткий, остальное все длинное.

Татьяна Вахрушева проводит очередное занятие в кружке оригами. Восточное искусство настолько заинтересовало кировчан, что уже в первый год курса постоянных учеников собралось больше тридцати. Сама Татьяна занимается оригами уже пять лет.

ТАТЬЯНА ВАХРУШЕВА, МАСТЕР ОРИГАМИ:
«В 13ом году ездила в санаторий. Там от безделья пошла. Там был мастер-класс — я пошла. Ну, научилась. Сделала лебедя. Привезла его домой. Потом по интернету внука попросила, открой мне, пожалуйста, я посмотрю, что там есть, какие поделки. Записала и давай сама собирать. Потихоньку я это пятый год все собираю».

За эти годы Татьяна научилась делать и лебедей и щенят и много других интересных моделей. Не так давно мастерица создала очередной шедевр.

- Это типа как храм Христа спасителя. Копия.

Для создания этого храма потребовалось заготовить больше 9ти тысяч бумажных модулей. Над его созданием Татьяна Вахрушева трудилась неделю.

- Стену собрала, я ее приделываю, на большие скрепки, там закручиваю, не на клею, а на скрепках. Эти собираю. Отделку. Уже приклеиваю на клей.

Своими умениями Татьяна с удовольствием делится с учениками. Многие из них помогали в сборке Храма. Как выяснилось причудливые фигуры из бумаги, восхищали учеников Татьяны и раньше, но подобного курса в Нововятске не было.
Некоторые даже не знали, как называется это восточное искусство.

ВАЛЕНТИНА ЗАГАРСКИХ:
«Я как-то зашла в больницу, где процедурный кабинет, и там увидела лебедя. Так понравилось. Думаю, как это можно сделать. И с этого момента, у меня как мечта. Сделать вот такого лебедя. И вот сюда случайно пришла. И вот это называется оригами. Я как-то не больно интересовалась. И как раз то что мне нужно. Думаю, я вот поучусь».

Оригами — не единственный способ. Помимо мастер-классов, Татьяна Вахрушева организовала в центре активности Кружок Очумелые ручки. Помимо этого женщина активно участвует и в общественной жизни района. В частности, является председателем территориального общественного самоуправления.


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