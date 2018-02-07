Поделиться новостью:

Кировская мастерица оригами собрала копию храма Христа спасителя. Для создания модели Татьяне Вахрушевой пришлось заготовить 9 тысяч бумажных элементов. Сейчас храм пополнил выставку работ мастерицы, расположенную в центре местной активности Нововятска.Татьяна Вахрушева проводит очередное занятие в кружке оригами. Восточное искусство настолько заинтересовало кировчан, что уже в первый год курса постоянных учеников собралось больше тридцати. Сама Татьяна занимается оригами уже пять лет.За эти годы Татьяна научилась делать и лебедей и щенят и много других интересных моделей. Не так давно мастерица создала очередной шедевр.Для создания этого храма потребовалось заготовить больше 9ти тысяч бумажных модулей. Над его созданием Татьяна Вахрушева трудилась неделю.Своими умениями Татьяна с удовольствием делится с учениками. Многие из них помогали в сборке Храма. Как выяснилось причудливые фигуры из бумаги, восхищали учеников Татьяны и раньше, но подобного курса в Нововятске не было.Некоторые даже не знали, как называется это восточное искусство.Оригами — не единственный способ. Помимо мастер-классов, Татьяна Вахрушева организовала в центре активности Кружок Очумелые ручки. Помимо этого женщина активно участвует и в общественной жизни района. В частности, является председателем территориального общественного самоуправления.