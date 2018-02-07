Кировская мастерица оригами собрала копию храма Христа спасителя
- Три длинных, один короткий, остальное все длинное.
Татьяна Вахрушева проводит очередное занятие в кружке оригами. Восточное искусство настолько заинтересовало кировчан, что уже в первый год курса постоянных учеников собралось больше тридцати. Сама Татьяна занимается оригами уже пять лет.
ТАТЬЯНА ВАХРУШЕВА, МАСТЕР ОРИГАМИ:
«В 13ом году ездила в санаторий. Там от безделья пошла. Там был мастер-класс — я пошла. Ну, научилась. Сделала лебедя. Привезла его домой. Потом по интернету внука попросила, открой мне, пожалуйста, я посмотрю, что там есть, какие поделки. Записала и давай сама собирать. Потихоньку я это пятый год все собираю».
За эти годы Татьяна научилась делать и лебедей и щенят и много других интересных моделей. Не так давно мастерица создала очередной шедевр.
- Это типа как храм Христа спасителя. Копия.
Для создания этого храма потребовалось заготовить больше 9ти тысяч бумажных модулей. Над его созданием Татьяна Вахрушева трудилась неделю.
- Стену собрала, я ее приделываю, на большие скрепки, там закручиваю, не на клею, а на скрепках. Эти собираю. Отделку. Уже приклеиваю на клей.
Своими умениями Татьяна с удовольствием делится с учениками. Многие из них помогали в сборке Храма. Как выяснилось причудливые фигуры из бумаги, восхищали учеников Татьяны и раньше, но подобного курса в Нововятске не было.
Некоторые даже не знали, как называется это восточное искусство.
ВАЛЕНТИНА ЗАГАРСКИХ:
«Я как-то зашла в больницу, где процедурный кабинет, и там увидела лебедя. Так понравилось. Думаю, как это можно сделать. И с этого момента, у меня как мечта. Сделать вот такого лебедя. И вот сюда случайно пришла. И вот это называется оригами. Я как-то не больно интересовалась. И как раз то что мне нужно. Думаю, я вот поучусь».
Оригами — не единственный способ. Помимо мастер-классов, Татьяна Вахрушева организовала в центре активности Кружок Очумелые ручки. Помимо этого женщина активно участвует и в общественной жизни района. В частности, является председателем территориального общественного самоуправления.
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