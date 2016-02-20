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Торжественный вечер ко Дню защитников Отечества в ДК «Космос»

Вчера, 20:47 | Просмотров: 99 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В ДК Космос прошёл праздничный концерт, приуроченный ко Дню защитников Отечества. Поздравить ветеранов пришли первые лица области и города.

- Наша армия самая сильная, наша армия самая смелая!

Ярким акцентом праздника стало выступление эстрадного коллектива "Дети солнца" с композицией "Наша армия", где детям подпевали депутаты кировской городской думы и активные члены областной организации ветеранов "Боевое братство", одетые в военный камуфляж, с медалями и орденами на груди. Одним из первых к залу, обратился генерал-майор Владимир Быков, принимавший участие в боевых действиях на Северном Кавказе, во время первой чеченской войны.

Торжественный вечер ко Дню защитников Отечества в ДК «Космос»ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дорогие друзья, разрешите мне от себя лично, от депутатов Законодательного собрания поздравить вас с всенародным праздником, Днем защитника отечества! Мы отмечаем в этом году 100-летие наших вооруженных сил, и мы гордимся этим».
 
Кировская область стала родиной трех маршалов Победы: Говорова, Конева, Вершинина, воспитала министра вооруженных сил Советского Союза - маршала Соколова. К людям, посвятившим свою жизнь служению Отчизне на кировской земле - особое отношение.

Торжественный вечер ко Дню защитников Отечества в ДК «Космос»ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас 23 февраля - это гораздо больше, чем праздник. Это день, связанный с силой и честью, мужеством наших солдат, гордостью за историю нашей страны. Мы всегда будем помнить об участниках великой Отечественной войны, которые освободили мир от фашистских захватчиков. Они показали пример подлинного патриотизма».
 
В зале были и ветераны Афганистана, и боевых действий на Северном Кавказе и те, кто воевал в других горячих точках планеты, защищая интересы нашей Родины. Праздник был обращен и молодой смене - тем, что только ещё планирует посвятить свою жизнь защите Отечества: кадетам из центра военно-патриотического воспитания имени Александра Невского, курсантам полицейской ассоциации, юнармейцам.


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