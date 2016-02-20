Торжественный вечер ко Дню защитников Отечества в ДК «Космос»

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В ДК Космос прошёл праздничный концерт, приуроченный ко Дню защитников Отечества. Поздравить ветеранов пришли первые лица области и города.Ярким акцентом праздника стало выступление эстрадного коллектива "Дети солнца" с композицией "Наша армия", где детям подпевали депутаты кировской городской думы и активные члены областной организации ветеранов "Боевое братство", одетые в военный камуфляж, с медалями и орденами на груди. Одним из первых к залу, обратился генерал-майор Владимир Быков, принимавший участие в боевых действиях на Северном Кавказе, во время первой чеченской войны.Кировская область стала родиной трех маршалов Победы: Говорова, Конева, Вершинина, воспитала министра вооруженных сил Советского Союза - маршала Соколова. К людям, посвятившим свою жизнь служению Отчизне на кировской земле - особое отношение.В зале были и ветераны Афганистана, и боевых действий на Северном Кавказе и те, кто воевал в других горячих точках планеты, защищая интересы нашей Родины. Праздник был обращен и молодой смене - тем, что только ещё планирует посвятить свою жизнь защите Отечества: кадетам из центра военно-патриотического воспитания имени Александра Невского, курсантам полицейской ассоциации, юнармейцам.