Возложение цветов к Вечному огню

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23-го февраля в России отметили День защитника Отечества. За свою историю праздник сменил несколько названий. Неизменной остается традиция - возложение цветов к мемориалам в честь воинов, отдавших жизнь за Родину.С каждым годом почтить память земляков в этот день собирается все больше кировчан. Нынче около трёх тысяч человек приняли участие в шествие к памятнику «Воинам – кировчанам» и в церемонии возложения цветов к Вечному огню. В колонне были военнослужащие кировского гарнизона, представители силовых структур, кадеты, делегации заводов, университетов, колледжей. Возложили венки и цветы к памятнику глава региона и члены областного Правительства.В торжественной церемонии также приняли участие депутаты Законодательного собрания. По словам Владимира Быкова, День защитника Отечества – значимый праздник для всего народа. 23 февраля это один из дней, который сплачивает население страны и дает повод для гордости за героев, защищавших Россию.Нынешняя дата совпала со столетием со дня основания Рабоче-крестьянской Красной армии. Но сегодня выражение "защитник Отечества" воспринимается гораздо шире, чем раньше.Многие, кто пришел на торжественное мероприятие, отмечали важность преемственности поколений. Быть защитником Отечества для молодежи становиться престижным делом. И в этом немалая заслуга принадлежит ветеранам боевых действий и людям, занимающимся с детьми в военно-патриотических клубах.Сегодня в России как никогда высок уровень патриотизма и в целом изменилось отношение общества к армии и к военной службе. Что сказывается на укрепление обороноспособности нашей страны.Среди пожеланий в адрес защитников отечества чаще всего звучат слова: счастья, добра и мира. Но хранить память о подвигах российских воинов - это общий долг. И 23 февраля всегда будет праздником, близким сердцу каждого, кто чтит славные воинские традиции нашей страны.