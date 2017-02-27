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Новости / Общество

Возложение цветов к Вечному огню

Вчера, 17:39 | Просмотров: 115 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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23-го февраля в России отметили День защитника Отечества. За свою историю праздник сменил несколько названий. Неизменной остается традиция - возложение цветов к мемориалам в честь воинов, отдавших жизнь за Родину.

С каждым годом почтить память земляков в этот день собирается все больше кировчан. Нынче около трёх тысяч человек приняли участие в шествие к памятнику «Воинам – кировчанам» и в церемонии возложения цветов к Вечному огню. В колонне были военнослужащие кировского гарнизона, представители силовых структур, кадеты, делегации заводов, университетов, колледжей. Возложили венки и цветы к памятнику глава региона и члены областного Правительства.

Возложение цветов к Вечному огнюИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вся наша история говорит о том, что только на настоящем патриотизме, на защите интересов Родины может быть выстроена мощь, сила и значимость государства».

В торжественной церемонии также приняли участие депутаты Законодательного собрания. По словам Владимира Быкова, День защитника Отечества – значимый праздник для всего народа. 23 февраля это один из дней, который сплачивает население страны и дает повод для гордости за героев, защищавших Россию.

Возложение цветов к Вечному огнюВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы должны гордиться нашими вооруженными силами и сегодня всех поздравить. Я бы хотел особо выразить слова благодарности тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне, тем, кто воевал в Афганистане, на Северном Кавказе. Сказать им спасибо за то, что они сделали все, чтобы мы с вами сегодня жили».

Нынешняя дата совпала со столетием со дня основания Рабоче-крестьянской Красной армии. Но сегодня выражение "защитник Отечества" воспринимается гораздо шире, чем раньше.

Возложение цветов к Вечному огнюГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Защищать, беречь свой дом, свою семью, свою Родину это всегда было честью и достоинством любого гражданина. Поэтому и праздник всенародный».

Многие, кто пришел на торжественное мероприятие, отмечали важность преемственности поколений. Быть защитником Отечества для молодежи становиться престижным делом. И в этом немалая заслуга принадлежит ветеранам боевых действий и людям, занимающимся с детьми в военно-патриотических клубах.

Возложение цветов к Вечному огнюЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ ОЗС:
«Я думаю, мы все видим, что сегодня наша армия занимает лидирующие позиции в мире по своей мощи, по своей подготовке. Сегодня большие конкурсы в военные училища. Конечно, патриотическое воспитание играет очень важную роль и в Кировской области это направление развивается очень хорошо».

Сегодня в России как никогда высок уровень патриотизма и в целом изменилось отношение общества к армии и к военной службе. Что сказывается на укрепление обороноспособности нашей страны.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас много молодых людей у нас идут в армию, идут в кремлевский полк, несут службу достойно. И я надеюсь, что мы всегда будем продолжать эти славные традиции, которые у нас складываются по отношению к нашим вооруженным силам».

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас мощная армия. Очень патриотически настроенные военнослужащие, которые могут выполнить любую задачу».

Среди пожеланий в адрес защитников отечества чаще всего звучат слова: счастья, добра и мира. Но хранить память о подвигах российских воинов - это общий долг. И 23 февраля всегда будет праздником, близким сердцу каждого, кто чтит славные воинские традиции нашей страны.


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