Заседание правительства
Для того, чтобы открыть новый бизнес или расширить уже имеющийся, коммерсантам порой приходится сталкиваться с множеством трудностей: ходить по разным кабинетам, тратить много времени на оформление бумаг и согласования. Специально для них в регионе на базе одного из финансово-кредитных учреждений будет открыт центр оказания услуг (или, сокращённо ЦОУ), который будет работать в режиме "одного окна".
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кировская и Рязанская область определены пилотными регионами для реализации проекта ЦОУ. В данный момент сотрудники проходят обучение по программе. Одним из основных сдерживающих факторов развития ЦОУ является отсутствие возможности воспользоваться услугами Росреестра, которые относятся к наиболее востребованным в рамках бизнес-ситуации».
Как отметил Юрий Палюх, на уровне руководства Росреестра и главы региона проблем в реализации этой инициативы нет, и она, скорее всего, эти услуги будут оказываться и в ЦОУ. Следующий докладчик на заседании Правительства, замминистра транспорта Юлия Попова, рассказала о традиционном для весны закрытии кировских дорог для большегрузных автомобилей.
По временным правилам предельно допустимая нагрузка на ось не должна превышать при одиночной оси 6 тонн, при двухосной тележке - 5 тонн, а при тележке с тремя и более осями - 4 тонны.
ЮЛИЯ ПОПОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С целью сохранности дорог Кировской области предусмотрено временное ограничение движения транспортных средств с 23 апреля по 22 мая 2018 года».
В России завершился год экологии, на смену ему пришел год добровольчества. О наиболее значимых достижениях в защите природы рассказала министр охраны окружающей среды.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одной из зон внимания стала проблема несанкционированных свалок, которая решалась в течение года объединенными усилиями Правительства и общественности. В рамках акции "Зелёная весна" и "Зелёная Россия" вывезено на полигоны более 24 000 тонн мусора».
Добавим, что за "год экологии" была создана уникальная для нашего региона природоохраняемая территория, а именно, зелёный лесопарковый пояс в районе Кирова Кирово-Чепецка и Слободского. В «зелёный щит» включены леса и рекреационные зоны этих трёх городов, в том числе зелёные насаждения на территории больниц и образовательных учреждений. Помимо лесных массивов в него вошли реки и озёра, их водоохранные зоны, а также ценные природные ландшафты.
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