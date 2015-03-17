Заседание правительства

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В Кировской области будут открыты центры оказания услуг для бизнеса. Как режим "одного окна" поможет привлечь инвестиции в частный бизнес, рассказали на Заседании Правительства.Для того, чтобы открыть новый бизнес или расширить уже имеющийся, коммерсантам порой приходится сталкиваться с множеством трудностей: ходить по разным кабинетам, тратить много времени на оформление бумаг и согласования. Специально для них в регионе на базе одного из финансово-кредитных учреждений будет открыт центр оказания услуг (или, сокращённо ЦОУ), который будет работать в режиме "одного окна".Как отметил Юрий Палюх, на уровне руководства Росреестра и главы региона проблем в реализации этой инициативы нет, и она, скорее всего, эти услуги будут оказываться и в ЦОУ. Следующий докладчик на заседании Правительства, замминистра транспорта Юлия Попова, рассказала о традиционном для весны закрытии кировских дорог для большегрузных автомобилей.По временным правилам предельно допустимая нагрузка на ось не должна превышать при одиночной оси 6 тонн, при двухосной тележке - 5 тонн, а при тележке с тремя и более осями - 4 тонны.В России завершился год экологии, на смену ему пришел год добровольчества. О наиболее значимых достижениях в защите природы рассказала министр охраны окружающей среды.Добавим, что за "год экологии" была создана уникальная для нашего региона природоохраняемая территория, а именно, зелёный лесопарковый пояс в районе Кирова Кирово-Чепецка и Слободского. В «зелёный щит» включены леса и рекреационные зоны этих трёх городов, в том числе зелёные насаждения на территории больниц и образовательных учреждений. Помимо лесных массивов в него вошли реки и озёра, их водоохранные зоны, а также ценные природные ландшафты.