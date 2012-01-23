Отзывы кировчан о фильме «Лед»
Главная героиня картины - Надя, фигуристка, мечтающая о больших победах, достижениях, медалях и подиумах. Фигурное катание было выбрано потому, что это очень подходило к идее фильма. Авторы хотели рассказать историю девочки, которая находит себя через препятствия и преграды.
И лед оказался очень хорошей метафорой, на которой все это можно разыграть, потому что нет ничего равного фигурному катанию, особенно парному. В этом виде спорта сплавлены и музыка, и эротизм, и невероятная сила. В роли возлюбленного девушки снялся актёр Александр Петров.
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, АКТЁР:
«Там есть и хоккей, и фигурное катание, но это фильм не столько про спорт, сколько про преодоление себя. И я уверен, что зрители, выйдя из кинозала, захотят сделать что-то такое, чего они еще никогда не делали».
В кировских кинотеатрах на новую картину идет много зрителей, залы полны даже днем в середине рабочей недели.
- Очень понравилось, позитивно,
- Я на седьмом небе!
- Здорово, можно было даже поплакать!
Заметной составляющей всего фильма стала музыка, причем не только та, которая исполняется во время выступлений фигуристов на льду, но и отдельные номера, тесно переплетенные с сюжетом. Это не удивительно, ведь режиссер картины, Олег Трофим долгое время снимал музыкальные клипы, а эта работа в кино для него - первая.
При этом, называть "Лёд" мюзиклом неверно, просто в картине звучат легендарные треки разных поколений, которые органично оформляют важные смысловые блоки в истории героев, не меняя жанра картины.
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