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Отзывы кировчан о фильме «Лед»

Вчера, 17:40 | Просмотров: 111 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В российских кинотеатрах начался показ кинофильма «Лёд» - трогательной романтической истории о любви. Эта картина о сложных и простых вещах, с которыми сталкивается каждый из нас. Со зрителями, только что увидевшими новую картину в Кирове, встретился Иван Швецов.

Главная героиня картины - Надя, фигуристка, мечтающая о больших победах, достижениях, медалях и подиумах. Фигурное катание было выбрано потому, что это очень подходило к идее фильма. Авторы хотели рассказать историю девочки, которая находит себя через препятствия и преграды.

И лед оказался очень хорошей метафорой, на которой все это можно разыграть, потому что нет ничего равного фигурному катанию, особенно парному. В этом виде спорта сплавлены и музыка, и эротизм, и невероятная сила. В роли возлюбленного девушки снялся актёр Александр Петров.

Отзывы кировчан о фильме «Лед»АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, АКТЁР:
«Там есть и хоккей, и фигурное катание, но это фильм не столько про спорт, сколько про преодоление себя. И я уверен, что зрители, выйдя из кинозала, захотят сделать что-то такое, чего они еще никогда не делали».
 
В кировских кинотеатрах на новую картину идет много зрителей, залы полны даже днем в середине рабочей недели.

- Очень понравилось, позитивно,
- Я на седьмом небе!
- Здорово, можно было даже поплакать!

Заметной составляющей всего фильма стала музыка, причем не только та, которая исполняется во время выступлений фигуристов на льду, но и отдельные номера, тесно переплетенные с сюжетом. Это не удивительно, ведь режиссер картины, Олег Трофим долгое время снимал музыкальные клипы, а эта работа в кино для него - первая.

При этом, называть "Лёд" мюзиклом неверно, просто в картине звучат легендарные треки разных поколений, которые органично оформляют важные смысловые блоки в истории героев, не меняя жанра картины. 


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