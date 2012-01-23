Отзывы кировчан о фильме «Лед»

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В российских кинотеатрах начался показ кинофильма «Лёд» - трогательной романтической истории о любви. Эта картина о сложных и простых вещах, с которыми сталкивается каждый из нас. Со зрителями, только что увидевшими новую картину в Кирове, встретился Иван Швецов.Главная героиня картины - Надя, фигуристка, мечтающая о больших победах, достижениях, медалях и подиумах. Фигурное катание было выбрано потому, что это очень подходило к идее фильма. Авторы хотели рассказать историю девочки, которая находит себя через препятствия и преграды.И лед оказался очень хорошей метафорой, на которой все это можно разыграть, потому что нет ничего равного фигурному катанию, особенно парному. В этом виде спорта сплавлены и музыка, и эротизм, и невероятная сила. В роли возлюбленного девушки снялся актёр Александр Петров.В кировских кинотеатрах на новую картину идет много зрителей, залы полны даже днем в середине рабочей недели.Заметной составляющей всего фильма стала музыка, причем не только та, которая исполняется во время выступлений фигуристов на льду, но и отдельные номера, тесно переплетенные с сюжетом. Это не удивительно, ведь режиссер картины, Олег Трофим долгое время снимал музыкальные клипы, а эта работа в кино для него - первая.При этом, называть "Лёд" мюзиклом неверно, просто в картине звучат легендарные треки разных поколений, которые органично оформляют важные смысловые блоки в истории героев, не меняя жанра картины.