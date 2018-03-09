Митрополит Марк совершит отпевание майора Вячеслава Микрюкова, погибшего в Сирии.

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Вячеслав Микрюков был одним из офицеров, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-26.

6 марта 2018 года самолет разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа) погибли.

Уроженец Кировской области Вячеслав Микрюков вместе с семьей последние годы жил в Карачаево-Черкессии. Оттуда был отправлен в командировку в Сирию. В Кирове живут его отец и сестра.

10 марта в 9.30 утра, в Успенском соборе Трифонова монастыря состоится панихида. В 11 часов митрополит Вятский и Слободской Марк совершит отпевание разбившегося в Сирии майора Вячеслава Микрюкова.

по информации Вятской епархии