В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

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10 марта 2018 года митрополит Вятский и Слободской Марк совершил отпевание погибшего в Сирии майора Вячеслава Микрюкова.

Он был в числе офицеров, погибших при крушении российского Ан-26.

Самолет разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта. Все находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа) погибли.

Гроб с телом майора был перевезен в Успенский кафедральный собор Трифонова монастыря. Чин отпевания совершил митрополит Вятский и Слободской Марк.

Семья офицера проживает в Карачаево-Черкесии. В Кирове живут отец Вячеслава Микрюкова и его сестра.

Проститься с майором пришли родственники и друзья, сослуживцы, представители военного руководства, главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов и глава администрации г. Кирова Илья Шульгин.

фото Вятской Епархии