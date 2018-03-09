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Новости / Общество

В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

Вчера, 16:01 | Просмотров: 209 | Версия для печати
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10 марта 2018 года митрополит Вятский и Слободской Марк совершил отпевание погибшего в Сирии майора Вячеслава Микрюкова.
 
Он был в числе офицеров, погибших при крушении российского Ан-26.
 
Самолет разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта. Все находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа) погибли.
 
Гроб с телом майора был перевезен в Успенский кафедральный собор Трифонова монастыря. Чин отпевания совершил митрополит Вятский и Слободской Марк.
 
Семья офицера проживает в Карачаево-Черкесии. В Кирове живут отец Вячеслава Микрюкова и его сестра.
 
 В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым. В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым. В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.
 
 
 
 
 
 
Проститься с майором пришли родственники и друзья, сослуживцы, представители военного руководства, главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов и глава администрации г. Кирова Илья Шульгин.
 
фото Вятской Епархии


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