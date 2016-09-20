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Новости / Общество

Рейд инспектора ГИБДД по городским улицам

Сегодня, 10:26 | Просмотров: 109 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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За несколько дней на дорогах Кирова пострадали четыре пешехода, двое из них дети. Погибших нет, но кировчане получили серьезные травмы. Наша съемочная группа вместе с инспектором ГИБДД отправилась на городские улицы, чтобы посмотреть, как пешеходы соблюдают правила ПДД.

- Вы переходите дорогу в неположенном месте?
- Когда спешу, да.
- То есть признаете, что нарушаете?
- Бывает, но редко.

Если спросить любого прохожего перебегал ли он когда-нибудь дорогу, ответ, в большинстве случаев, будет "да". Для многих это уже стало нормой. Кому-то просто лень пройти лишние 25 метров, другие в спешке забывают про безопасность.

- Почему переходите дорогу здесь?
- Да, я знаю, нарушил.
- Куда спешите?
- На работу, там трубу прорвало.
- Вот ведь, в стороне пешеходный переход.

Нарушитель оказался слесарем и на первый раз отделался предупреждением. Однако, по Закону за такое нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

- Выводы для себя сделали?
- Нарушать не надо.

Рейд инспектора ГИБДД по городским улицамМИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое страшное, что дети смотрят на взрослых и сами, вырастая, нарушают правила. Если обращаться к статистике, то только за прошедшие выходные на дорогах Кирова пострадали 4 пешехода, 2 из которых несовершеннолетние».

Не так все просто и на пешеходных переходах. Часто идут по зебре как по бульвару, ничего не видя вокруг и даже глядя в телефон.

- По сторонам не забываем смотреть.

Рейд инспектора ГИБДД по городским улицамЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ, МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- На самом деле наличие пешеходного перехода не гарантирует безопасность пешехода.
- Михаил, как правильно переходить дорогу?
- Самое главное - это убедиться, что машина может остановиться и после этого начинать переход.

Стоит помнить, что в зимнее время снижено сцепление колес с дорогой, поэтому значительно увеличивается тормозной путь автомобиля. Инспекторы советуют быть внимательными и осторожными и научить этому своих детей.


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