Рейд инспектора ГИБДД по городским улицам

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ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ, МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

За несколько дней на дорогах Кирова пострадали четыре пешехода, двое из них дети. Погибших нет, но кировчане получили серьезные травмы. Наша съемочная группа вместе с инспектором ГИБДД отправилась на городские улицы, чтобы посмотреть, как пешеходы соблюдают правила ПДД.Если спросить любого прохожего перебегал ли он когда-нибудь дорогу, ответ, в большинстве случаев, будет "да". Для многих это уже стало нормой. Кому-то просто лень пройти лишние 25 метров, другие в спешке забывают про безопасность.Нарушитель оказался слесарем и на первый раз отделался предупреждением. Однако, по Закону за такое нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.Не так все просто и на пешеходных переходах. Часто идут по зебре как по бульвару, ничего не видя вокруг и даже глядя в телефон.Стоит помнить, что в зимнее время снижено сцепление колес с дорогой, поэтому значительно увеличивается тормозной путь автомобиля. Инспекторы советуют быть внимательными и осторожными и научить этому своих детей.