Работники УФСИН отметили профессиональный праздник

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Закон должен быть суров к тем, кто сознательно пошел на тяжкое преступление. И одна из мер наказания для них - это изоляция от общества. Накануне работники уголовно-исполнительной системы отметили профессиональный праздник.Дата праздника выбрана не случайна. Именно 12 марта 1879 года российский император Александр второй издал Указ о создании тюремного департамента, который и положил начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Юрий Заев - полковник в отставке, службе в УФСИН он посвятил больше 37 лет.В уголовно-исполнительной системе Кировской области трудятся более пяти тысяч человек. Они несут службу в 19 исправительных учреждениях и двух следственных изоляторах. Сотрудники с честью выполняют свой служебный долг, обеспечивая качественную изоляцию лиц, преступивших закон.В торжественной атмосфере начальник УФСИН по Кировской области наградил лучших сотрудников, внесших особый вклад в систему исполнения наказаний.