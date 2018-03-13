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Новости / Общество

Работники УФСИН отметили профессиональный праздник

Сегодня, 11:41 | Просмотров: 137 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Закон должен быть суров к тем, кто сознательно пошел на тяжкое преступление. И одна из мер наказания для них - это изоляция от общества. Накануне работники уголовно-исполнительной системы отметили профессиональный праздник.

- Знамя УФСИН по Кировской области внести.
- Шагом марш.

Дата праздника выбрана не случайна. Именно 12 марта 1879 года российский император Александр второй издал Указ о создании тюремного департамента, который и положил начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Юрий Заев - полковник в отставке, службе в УФСИН он посвятил больше 37 лет.

Работники УФСИН отметили профессиональный праздник ЮРИЙ ЗАЕВ, ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ:
«УФСИН для меня - это коллеги, друзья, товарищи, с которыми до сих пор поддерживаем связь, общение с ними доставляет удовольствие».

В уголовно-исполнительной системе Кировской области трудятся более пяти тысяч человек. Они несут службу в 19 исправительных учреждениях и двух следственных изоляторах. Сотрудники с честью выполняют свой служебный долг, обеспечивая качественную изоляцию лиц, преступивших закон.

Работники УФСИН отметили профессиональный праздник ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Грамотно применяя коллективные и индивидуальные навыки воспитания, мы добиваемся правопослушания спецконтингента. Подтверждение тому, что осужденные принимают участие в православных праздниках и парадах Победы».

В торжественной атмосфере начальник УФСИН по Кировской области наградил лучших сотрудников, внесших особый вклад в систему исполнения наказаний.


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