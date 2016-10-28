ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

20 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5521
EURO: 70.6049
Погода в городе Кирове:
утром:  -5...-3°C
днём:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Изменения в ПДД с 18 марта

Вчера, 11:08 | Просмотров: 216 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
С 18 марта Правила дорожного движения дополнят новым пунктом. Водители будут обязаны одевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке вне населенных пунктов.

Каждое третье ДТП в нашей области - наезд на пешеходов. Причем, чаще всего аварии происходят в темное время суток, когда у пострадавших нет световозвращающих элементов. Отныне по новым правилам за отсутствие опознающих знаков в условиях ограниченной видимости вне населенных пунктов штраф для пешеходов составит 500 рублей.

Изменения в ПДД с 18 мартаМИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С 18 марта вступают в силу изменения в ПДД: вводится пункт 2.3.4. В нем сказано, что в случае ДТП, вынужденной остановки вне населенного пункта водители обязаны быть одетыми в жилеты или куртки со световозвращающими полосами, соответствующие ГОСТу».

То есть, выйдя из машины, водитель тут же становится пешеходом. И за нарушение нового пункта ПДД ему, как и пешеходу, грозит штраф. Многие законопослушные водители уже позаботились о своей безопасности.

- Мы купили на все автомобили светоотражающие жилеты.
- У нас машины лес возят, если что-то случилось - вышел водитель в жилете и его хоть видно будет, что кто-то ходит.

Если автомобиль используется только в населенных пунктах, то жилет приобретать не обязательно. Однако нужно всегда помнить, что светоотражающий элемент на одежде поможет предотвратить беду и спасти жизнь.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Юные вятскополянские акробаты выступят на первенстве Европы.

18:00 19.03.2018


Юные вятскополянские акробаты выступят на первенстве Европы.

Кировская область присоединится к международной экологической акции «Марш парков».

17:56 19.03.2018


Кировская область присоединится к международной экологической акции «Марш парков».

Противоминный тральщик «Котельнич» принял участие в учениях Северного флота России.

17:45 19.03.2018


Противоминный тральщик «Котельнич» принял участие в учениях Северного флота России.

Воспитанница кировской школы настольного тенниса выиграла молодёжный чемпионат Европы.

17:32 19.03.2018


Воспитанница кировской школы настольного тенниса выиграла молодёжный чемпионат Европы.

В Кировскую область прилетели грачи.

17:30 19.03.2018


В Кировскую область прилетели грачи.

В Кирове задержали подозреваемого в разбое.

17:26 19.03.2018


В Кирове задержали подозреваемого в разбое.

Управление ФНС по Кировской области возглавил Денис Смехов.

13:40 19.03.2018


Управление ФНС по Кировской области возглавил Денис Смехов.

Все новости

Вести. Кировская область

Голосование главы региона Игоря Васильева и депутатов ОЗС

20:45 19.03.2018


Голосование главы региона Игоря Васильева и депутатов ОЗС

В Кирове прошел чемпионат по каратэ

17:44 19.03.2018


В Кирове прошел чемпионат по каратэ

Итоги выборов в Кировской области

17:42 19.03.2018


Итоги выборов в Кировской области

В Слободском прошёл межрегиональный турнир по дзюдо "Дружба народов"

15:20 19.03.2018


В Слободском прошёл межрегиональный турнир по дзюдо "Дружба народов"

В ОДНТ открылась юбилейная выставка "Чудо лоскутное"

15:18 19.03.2018


В ОДНТ открылась юбилейная выставка "Чудо лоскутное"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Автоинспекторы напоминают пешеходам об использовании световозвращающих элементов

28.10.2016


Автоинспекторы напоминают пешеходам об использовании световозвращающих элементов

Изменения в ПДД

30.06.2015


Изменения в ПДД

Новые правила проездов пешеходных переходов

25.11.2014


Новые правила проездов пешеходных переходов

В силу вступили поправки в правила дорожного движения

10.04.2017


В силу вступили поправки в правила дорожного движения

Безопасность пешеходов

20.09.2016


Безопасность пешеходов

Кировским водителям напомнили о правилах проезда пешеходных переходов

25.11.2014


Кировским водителям напомнили о правилах проезда пешеходных переходов

Популярные новости

В Кирове обнаружили опасные недострои

07.03.2018


В Кирове обнаружили опасные недострои

В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

18.03.2018


В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

10.03.2018


В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.

09.03.2018


Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.

В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

19.03.2018


В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

12.03.2018


На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх