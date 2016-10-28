Изменения в ПДД с 18 марта
Каждое третье ДТП в нашей области - наезд на пешеходов. Причем, чаще всего аварии происходят в темное время суток, когда у пострадавших нет световозвращающих элементов. Отныне по новым правилам за отсутствие опознающих знаков в условиях ограниченной видимости вне населенных пунктов штраф для пешеходов составит 500 рублей.
МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С 18 марта вступают в силу изменения в ПДД: вводится пункт 2.3.4. В нем сказано, что в случае ДТП, вынужденной остановки вне населенного пункта водители обязаны быть одетыми в жилеты или куртки со световозвращающими полосами, соответствующие ГОСТу».
То есть, выйдя из машины, водитель тут же становится пешеходом. И за нарушение нового пункта ПДД ему, как и пешеходу, грозит штраф. Многие законопослушные водители уже позаботились о своей безопасности.
- Мы купили на все автомобили светоотражающие жилеты.
- У нас машины лес возят, если что-то случилось - вышел водитель в жилете и его хоть видно будет, что кто-то ходит.
Если автомобиль используется только в населенных пунктах, то жилет приобретать не обязательно. Однако нужно всегда помнить, что светоотражающий элемент на одежде поможет предотвратить беду и спасти жизнь.
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