В Кирове проверят жилой фонд в зоне возможного подтопления во время паводка.
По предварительным прогнозам, ледоход на реке Вятке начнется во второй половине апреля.
Ожидается, что в пик паводка вода может подняться выше отметки 4,5 метра. В черте Кирова в зоне подтопления могут оказаться территории бывших поселков Симоновский и Широковский, Дымково, Вересники и КМДК.
В прибрежных микрорайонах находится более 350 домов, в которых проживают 5000 человек.
В городе уже начались подготовительные мероприятия. Спасательные службы имеют 9 лодок, проводится осмотр пунктов временного размещения населения. В ближайшее время начнется обследование жилого фонда.
Будут проверены системы электроснабжения и коммуникации. Также до прихода "большой воды" будут вычищены выгребные ямы.
Кроме того планируется обновить наплавные тротуары.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.