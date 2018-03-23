В Кирове проверят жилой фонд в зоне возможного подтопления во время паводка.

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По предварительным прогнозам, ледоход на реке Вятке начнется во второй половине апреля.

Ожидается, что в пик паводка вода может подняться выше отметки 4,5 метра. В черте Кирова в зоне подтопления могут оказаться территории бывших поселков Симоновский и Широковский, Дымково, Вересники и КМДК.

В прибрежных микрорайонах находится более 350 домов, в которых проживают 5000 человек.

В городе уже начались подготовительные мероприятия. Спасательные службы имеют 9 лодок, проводится осмотр пунктов временного размещения населения. В ближайшее время начнется обследование жилого фонда.

Будут проверены системы электроснабжения и коммуникации. Также до прихода "большой воды" будут вычищены выгребные ямы.

Кроме того планируется обновить наплавные тротуары.