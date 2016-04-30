В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

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Благодатный огонь сошел в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Это чудо ежегодно происходит в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.

Событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву.

Самолет со Святой Земли должен приземлиться примерно в 22:00. Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту "Внуково-1".

Затем святыню привезут во многие города России, в том числе и в Киров.