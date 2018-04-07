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Для православных верующих началась Пасхальная неделя, которой предшествовали несколько важных событий в духовной жизни.Великая Суббота для верующих это и скорбный, и радостный день: еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В Великую Субботу происходит одно из главных чудес Православной Церкви - схождение благодатного огня в Иерусалимском храме Гроба Господня. Утром в субботу служится вечерня с Литургией Святого Василия Великого - одна из самых красивых служб года. Митрополит Вятский и Слободской Марк провел её в храме Благовещения Пресвятой Богородицы города Слободского.В этом году Великая суббота совпала с праздником Благовещения. Это бывает раз в семь лет. Благовещение означает "благая, радостная весть". В этот день Дева Мария услышала радостную весть небесного посланника о том, что Она избрана стать Матерью Спасителя мира. И приняла это со смирением.По окончании Литургии поется Пасхальный тропарь: близится начало праздника Пасхи.Благословляются хлебы и вино, в большинстве храмов происходит освящение куличей, посох и яиц. Пасхальными угощениями наполнился и Свято-Серафимовский собор Кирова.Готовиться к Пасхе верующие начинают еще в Великий четверг - именно тогда принято красить яйца и печь куличи. Освещению пасхальной трапезы прихожане придают большое значение.Душевный праздник, очень светлый, радостный. Пусть даже дождик идет, все равно радостно на душе.Вечером в двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы. В конце службы верующие восхваляют Воскрешение Иисуса Христа из мертвых словами "Христос Воскресе" и поздравляют друг друга со Светлой Пасхой.