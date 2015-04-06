Паводковые учения спасательных служб на воде

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Спасатели не только контролируют ситуацию с воздуха, но и готовятся к паводку на земле. Сегодня состоялись совместные учения пожарных, МЧС и ГИМС. Мероприятие проводится традиционно в рамках подготовки к паводку. Какие сценарии ЧП отрабатывали в этом году?Подготовка к паводку у спасательных служб началась больше месяца назад, и вот на берегу Вятки прошли важные учения, в которых отработали навыки взаимодействия пожарные, спасатели и сотрудники ГИМС.Предугадать все бедствия, которые может принести большая вода невозможно. Отрабатывались самые сложные сценарии ЧП. Например, помощь тонущему в ледяной воде человеку. Им может оказаться выпавший за борт пассажир речного судна или рыбак, рискнувший выйти на тонкий лед. При пожаре на судне задействованы как раз все спасательные службы от ГИМС до пожарных. Спасатели эвакуируют людей, а пожарные успешно ликвидируют огонь.Запланированы были и учения по спасению человека с движущейся льдины, однако, такой возможности не представилось. Лед на этом участке Вятки уже растаял. Тем не менее, все необходимые тренировки перед паводком, спасатели успели провести заранее.Резкого поднятия уровня воды в ближайшее время не ожидается. За двое суток Вятка поднялась на 10 сантиметров, при этом за последние - только на два.Во время пика половодья ожидается подъем воды от 4х до пяти метров. Сейчас уровень на 24х сантиметрах ниже нулевого поста.