Паводковые учения спасательных служб на воде
Подготовка к паводку у спасательных служб началась больше месяца назад, и вот на берегу Вятки прошли важные учения, в которых отработали навыки взаимодействия пожарные, спасатели и сотрудники ГИМС.
МИХАИЛ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Ежегодно, перед началом весеннего половодья, в рамках подготовки к этим мероприятиям, если мало ли случается, на территории именно города Кирова на реке, в этой ситуации спасатели и пожарные и ГИМС действуют сообща. Это как раз сделано для того, чтобы сориентировать и обеспечить слаженность подразделений».
Предугадать все бедствия, которые может принести большая вода невозможно. Отрабатывались самые сложные сценарии ЧП. Например, помощь тонущему в ледяной воде человеку. Им может оказаться выпавший за борт пассажир речного судна или рыбак, рискнувший выйти на тонкий лед. При пожаре на судне задействованы как раз все спасательные службы от ГИМС до пожарных. Спасатели эвакуируют людей, а пожарные успешно ликвидируют огонь.
- Выдвигаемся на большую землю.
Запланированы были и учения по спасению человека с движущейся льдины, однако, такой возможности не представилось. Лед на этом участке Вятки уже растаял. Тем не менее, все необходимые тренировки перед паводком, спасатели успели провести заранее.
ГРИГОРИЙ РАБСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА МЧС Г. КИРОВА:
«За прошедший месяц силами поисково-спасательного отряда были проверены все силы и средства, предназначенные для работы на воде. В частности в паводковый период. Проверены все лодки, их готовность. Проведены были дополнительные занятия с личным составом, то есть со спасателями, по методике работы в данных ситуациях».
Резкого поднятия уровня воды в ближайшее время не ожидается. За двое суток Вятка поднялась на 10 сантиметров, при этом за последние - только на два.
Во время пика половодья ожидается подъем воды от 4х до пяти метров. Сейчас уровень на 24х сантиметрах ниже нулевого поста.
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