18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде

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Акция «На работу на велосипеде» проходит в России ежегодно 18 мая и 21 сентября. Она организована Министерством транспорта Российской Федерации с целью показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.По мнению авторов, акция помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместе личного автотранспорта, способствует пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности.В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 регионах России. Кировчан также приглашают присоединиться к ней 18 мая и отправиться на работу на велосипеде.С подробностями можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru