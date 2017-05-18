18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде
По мнению авторов, акция помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместе личного автотранспорта, способствует пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности.
В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 регионах России. Кировчан также приглашают присоединиться к ней 18 мая и отправиться на работу на велосипеде.
С подробностями можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru
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