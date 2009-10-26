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Новости / Общество

Литературно-краеведческий десант в Перекопе

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 70 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Перекопский детский интернат навестили представители творческой интеллигенции Кирова. Сотрудники Лихановской библиотеки, писатели, краеведы и ремесленники традиционно приезжают к воспитанникам школы-интерната уже в течение десяти лет.

Литературно-краеведческий десант организаторы называют традиционной апрельской акцией. Однако, сотрудничество и встречи воспитанников интерната с представителями библиотеки имени Альберта Лиханова происходит намного чаще, буквально каждый месяц.

Литературно-краеведческий десант в Перекопе НАДЕЖДА ТАТАРИНОВА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А. ЛИХАНОВА:
«Мы сюда приезжаем с нашими мероприятиями. У нас сотрудники проводят и литературные часы, различные встречи, по книгам интересные мероприятия, какие-то познавательные мероприятия, игры, и плюс мы еще привозим книги для школьной библиотеки. Это у нас в течение года».

В этот раз гостями интерната также стали знаменитые гости, способные рассказать детям много интересного об истории, литературе и необычных ремеслах. Например, мастерица традиционной народной куклы Нина Осипова провела для учеников мастер-класс.

- Раз два, смотрите какой крестик получился.

Про особенности современной литературы в этот раз с детьми говорил писатель Владимир Морозов. Дети с удовольствием расспрашивали его о детстве, учебе в школе, о том, какой объём текста нужно написать, чтобы получилась книга.

- А вы пишете книги про животных?
- Да я только про них и пишу. Только недавно начал писать про людей.

Руководство интерната дорожит многолетней дружбой с библиотекой. Из-за медицинской направленности, учебное заведение ограничивает посещения и у детей не так много возможностей куда-то выехать или увидеть гостей. Поэтому каждый литературный десант для них праздник.

Литературно-краеведческий десант в Перекопе ВАЛЕНТИНА ВАСЕНИНА, ДИРЕКТОР КОГОБУ «КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»:
«Они из года в год все становятся теплее и теплее. Больше приезжает гостей. Ребята к этому празднику просто готовятся. Вы представляете, каждый ко мне подбежал.
- А вот эта рубашка для завтрашней встречи пригодится?
- А вот это платьице, кофточка? А вот если так или так? Они готовятся, они ждут!».

Среди воспитанников интерната много талантливых детей, которые не просто любят литературу, но уже в свои юные годы решили посвятить себя именно ей. Елизавета Прошина, например, давно пишет стихи и даже попробовала себя в прозе, написав детскую сказку.

Литературно-краеведческий десант в Перекопе ЕЛИЗАВЕТА ПРОШИНА, ВОСПИТАННИЦА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА:
«Первый стих написала, наверно лет в 9, маме. Какая она у меня хорошая, какая она у меня милая. Почитала ей этот стих. Она сказала, что если я буду в таком духе продолжать, то возможно, когда-нибудь стану писателем. Я вдохновилась и начала писать».

Дружба между Лихановской библиотекой и перекопским интернатом завязалась больше десяти лет назад. Идея принадлежала библиотекарю интерната и была поддержана самим Альбертом Лихановым.

Литературно-краеведческий десант в Перекопе ЛЮДМИЛА КОЗЫРЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ КОГОБУ «КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»:
«Я задала вопрос Альберту Анатольевичу. Во-первых, его пригласила в нашу школу, и, во-вторых, что неплохо бы дружить… И Альберт Анатольевич, ему эта идея очень понравилась, он потом сам снова ее озвучил, и вот с дня основания библиотеки имени Лиханова, мы стали друзьями».
 
В прошлом году Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат отметила 60тилетие. Она была основана в 1957 году. Все эти годы главным направлением деятельности заведения является укрепление физического, психического и нравственного здоровья учащихся.


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