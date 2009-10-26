Литературно-краеведческий десант в Перекопе

Поделиться новостью:

Перекопский детский интернат навестили представители творческой интеллигенции Кирова. Сотрудники Лихановской библиотеки, писатели, краеведы и ремесленники традиционно приезжают к воспитанникам школы-интерната уже в течение десяти лет.Литературно-краеведческий десант организаторы называют традиционной апрельской акцией. Однако, сотрудничество и встречи воспитанников интерната с представителями библиотеки имени Альберта Лиханова происходит намного чаще, буквально каждый месяц.В этот раз гостями интерната также стали знаменитые гости, способные рассказать детям много интересного об истории, литературе и необычных ремеслах. Например, мастерица традиционной народной куклы Нина Осипова провела для учеников мастер-класс.Про особенности современной литературы в этот раз с детьми говорил писатель Владимир Морозов. Дети с удовольствием расспрашивали его о детстве, учебе в школе, о том, какой объём текста нужно написать, чтобы получилась книга.Руководство интерната дорожит многолетней дружбой с библиотекой. Из-за медицинской направленности, учебное заведение ограничивает посещения и у детей не так много возможностей куда-то выехать или увидеть гостей. Поэтому каждый литературный десант для них праздник.Среди воспитанников интерната много талантливых детей, которые не просто любят литературу, но уже в свои юные годы решили посвятить себя именно ей. Елизавета Прошина, например, давно пишет стихи и даже попробовала себя в прозе, написав детскую сказку.Дружба между Лихановской библиотекой и перекопским интернатом завязалась больше десяти лет назад. Идея принадлежала библиотекарю интерната и была поддержана самим Альбертом Лихановым.В прошлом году Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат отметила 60тилетие. Она была основана в 1957 году. Все эти годы главным направлением деятельности заведения является укрепление физического, психического и нравственного здоровья учащихся.