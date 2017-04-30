Уровень воды в реке Вятке снизился на 5 сантиметров.

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По сообщению ЕДДС службы г. Кирова, к 25 апреля уровень воды в реке Вятке снизился на 5 см.

По состоянию на 8 часов утра он составил «плюс» 109 см от нулевой отметки. С момента вскрытия реки самый высокий уровень воды был отмечен 23 апреля: «плюс» 127 см от нулевого поста.

По мнению специалистов, подъем уровня воды может начаться в ближайшие сутки при сохранении плюсовых температур. Ожидаемый уровень подъема - на 20-30 сантиметров.

Наибольший суточный рост подъёма воды в Вятке в черте Кирова с начала паводка составил 52 сантиметра.