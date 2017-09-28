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Депутаты ОЗС рекомендовали перейти на летнее время

Вчера, 17:55 | Просмотров: 143 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Переход на летнее время, отдых в детских оздоровительных лагерях, нехватка мест в школах и детских садах. Эти вопросы были в центре внимания комитета по социальным вопросам ОЗС. Какие инициативы депутаты поддержали расскажет Юлия Шалаева.

Круг социальных вопросов начался с доклада Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. Подводя итоги работы, Владимир Шабардин отметил, что "львиная" доля обращений связана с доступностью образования, в частности, нехватка мест в детских садах и начальной школе.

Депутаты ОЗС рекомендовали перейти на летнее времяВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас, к сожалению, на территории г. Кирова дети в большом количестве не могут попасть в первый класс по месту жительства. В 2018 году это количество еще увеличилось».

Кроме того, озабоченность детского омбудсмена вызывает увеличение количества конфликтных ситуаций в школах. Помочь разрешить их зачастую некому - психологов в образовательных учреждениях не хватает. Владимир Шабардин предложил депутатам обратить внимание на школьный вопрос и принять меры. Другая, тоже детская тема, связана с летним оздоровительным отдыхом детей. О том, как идет компания депутатам рассказал и.о. министра спорта и молодежной политики. Этим летом в распоряжении юных кировчан 24 загородных лагеря. Но, чтобы открыть свои двери, им необходимо пройти проверки всех надзорных инстанций. В этом году контроль усилят - особое внимание будет уделяться обеспечению безопасного отдыха детей.

- Если лагерь не будет готов к сдаче, а дети уже купили путевки, они куда поедут?

Депутаты ОЗС рекомендовали перейти на летнее времяГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы рассчитываем, что все лагеря сдадутся, но резерв мы будем формировать с теми организациями, которые получили соответствующий допуск. Будет 10 дней до начала смены, то есть у нас будет достаточно времени, чтобы обеспечить отдых всех ребят, которые приобрели путевки».

Так же депутаты комитета по социальным вопросам обсудили тему, которая вот уже много лет не дает покоя жителям регионов, в том числе и нашего - это переход на постоянное летнее время. Комитет эту инициативу поддержал, теперь она будет вынесена на пленарное заседание ОЗС. В дальнейшем позицию кировских парламентариев учтут при рассмотрении законопроекта в Госдуме во время весенней сессии в мае.


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