Депутаты ОЗС рекомендовали перейти на летнее время

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Переход на летнее время, отдых в детских оздоровительных лагерях, нехватка мест в школах и детских садах. Эти вопросы были в центре внимания комитета по социальным вопросам ОЗС. Какие инициативы депутаты поддержали расскажет Юлия Шалаева.Круг социальных вопросов начался с доклада Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. Подводя итоги работы, Владимир Шабардин отметил, что "львиная" доля обращений связана с доступностью образования, в частности, нехватка мест в детских садах и начальной школе.Кроме того, озабоченность детского омбудсмена вызывает увеличение количества конфликтных ситуаций в школах. Помочь разрешить их зачастую некому - психологов в образовательных учреждениях не хватает. Владимир Шабардин предложил депутатам обратить внимание на школьный вопрос и принять меры. Другая, тоже детская тема, связана с летним оздоровительным отдыхом детей. О том, как идет компания депутатам рассказал и.о. министра спорта и молодежной политики. Этим летом в распоряжении юных кировчан 24 загородных лагеря. Но, чтобы открыть свои двери, им необходимо пройти проверки всех надзорных инстанций. В этом году контроль усилят - особое внимание будет уделяться обеспечению безопасного отдыха детей.Так же депутаты комитета по социальным вопросам обсудили тему, которая вот уже много лет не дает покоя жителям регионов, в том числе и нашего - это переход на постоянное летнее время. Комитет эту инициативу поддержал, теперь она будет вынесена на пленарное заседание ОЗС. В дальнейшем позицию кировских парламентариев учтут при рассмотрении законопроекта в Госдуме во время весенней сессии в мае.