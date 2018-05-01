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В Кирове отметили День весны и труда. 1 мая все желающие могли присоединиться к праздничному шествию.У праздника, который неоднократно менял название, вековая история. По традиции, главным стало шествие профсоюзов. В нём приняло участие около 3000 человек.Торжественное шествие по улице Московской завершилось на театральной площади, играл духовой оркестр. Этот же оркестр будет работать на площади и 9 мая. Во главе колонны - губернатор, глава города, министры и депутаты.Здесь и врачи, и учителя, и строители, и работники лесной отрасли. В руках разноцветные шары, цветы. Многие пришли семьями. Политических лозунгов мало. Преобладают социальные темы. Например, «Педагогам страны - достойную зарплату!" "дорогу молодёжи!", "Честному труду достойную оплату".Перед кировчанами выступил и председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Он рассказал, какие шаги руководство страны предпринимает для повышения уровня жизни трудового народа.После демонстрации праздник, конечно же, не закончился. На Театральной площади продолжались народные гулянья и выступления творческих коллективов.