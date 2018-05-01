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В Кирове отметили День весны и труда

Вчера, 17:40 | Просмотров: 116 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове отметили День весны и труда. 1 мая все желающие могли присоединиться к праздничному шествию.

У праздника, который неоднократно менял название, вековая история. По традиции, главным стало шествие профсоюзов. В нём приняло участие около 3000 человек.

- Праздничное настроение, 1 мая, день трудящихся, всё хорошо!
- Весёлое настроение, всё хорошо, мир, труд май!
- Всё отлично, тепло, погода нам благоволит, за мир, за труд, за май, ура!

Торжественное шествие по улице Московской завершилось на театральной площади, играл духовой оркестр. Этот же оркестр будет работать на площади и 9 мая. Во главе колонны - губернатор, глава города, министры и депутаты.

В Кирове отметили День весны и труда ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Праздник, который через десятилетия сохранился, день единения трудящихся, когда они могут высказать свои права на достойную зарплату, достойную жизнь, наверное, этим и объясняется интерес молодёжи. Сегодня здесь много и ветеранов, представителей старшего поколения, которые сохранили этот праздник».
 
Здесь и врачи, и учителя, и строители, и работники лесной отрасли. В руках разноцветные шары, цветы. Многие пришли семьями. Политических лозунгов мало. Преобладают социальные темы. Например, «Педагогам страны - достойную зарплату!" "дорогу молодёжи!", "Честному труду достойную оплату".

В Кирове отметили День весны и труда ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У всех должна быть достойная зарплата, не только у учителей. А для этого нужно нам всем работать, всем платить налоги, чтобы никто не уходил в тень. А то мы хотим достойную зарплату, а сами не хотим платить налоги. И таких людей у нас достаточно. Я поддерживаю все те лозунги, которые мы видим. Но обращаюсь к тем, кто пока в тени: давайте будем выходить, работать. Для того чтобы у нас была достойная медицина и образование, мы должны все участвовать в этом процессе».
 
Перед кировчанами выступил и председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Он рассказал, какие шаги руководство страны предпринимает для повышения уровня жизни трудового народа.

В Кирове отметили День весны и труда РОМАН БЕРЕСНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С сегодняшнего дня начинает действовать закон, который был принят по инициативе президента Путина о повышения МРОТ. Это очень важно. Работающее население не должно быть бедным. Это очень правильная задача, которую мы должны исполнять».
 
После демонстрации праздник, конечно же, не закончился. На Театральной площади продолжались народные гулянья и выступления творческих коллективов.


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