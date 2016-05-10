ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня четверг

10 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.5229
EURO: 74.1772
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировчане отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 11:41 | Просмотров: 122 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Накануне кировчане отметили День Победы в Великой Отечественной войне. Начались праздничные мероприятия, по традиции, на главной площади областного центра.

Торжественное шествие на главной площади города - это всегда особое и запоминающееся событие. Неизменными остаются давние традиции, одна из которых почетные гости - ветераны. Каждый со слезами на глазах вспоминает, как встречали 9 мая 45 года.

Кировчане отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войнеВАСИЛИЙ ВОЛКОВ:
«Кто от горя плачет, кто от радости. Потом сказали, что будет обед. Старушки замесили тесто, нарезали лапши и накормили нас до сыта. Обязательно помню. Со слезами на глазах полуголодные. Вот мы какие были. В таком виде и вспоминали».

Перед началом шествия на площадь вместе с государственным флагом России вынесли копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Это штурмовой флаг 150-й стрелковой Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, который был водружён 1 мая в городе Берлине. Именно это Знамя Победы утверждено официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией.

Кировчане отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войнеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«День Победы - праздник воинской славы, мужества, доблести. Общенародный праздник, который живет в сердце каждого из нас. С чувством глубокой признательности мы чествуем воинов победителей, наших уважаемых ветеранов, который сегодня вместе с нами встречают этот величественный день. Их беспримерный подвиг всегда будет служить для нас образцом патриотизма, верности долгу и Отечеству».

Открыл торжественное шествие взвод почетного караула со Знаменем Победы, а первыми на праздничный плац вступили военнослужащие 76-го Кировского ракетного полка со своим боевым знаменем. Полк образован в 1950 году в Астраханской области, с 1981 года дислоцируется в посёлке Юрья. Традиционными участниками парада являются сотрудники НИИ микробиологии, военнослужащие управления бригады и 449-го отдельного батальона войск национальной гвардии, который в этом году отмечает 100 летний юбилей, а также бойцы кировского ОМОНа, батальона ППС, сотрудники подразделений МЧС, службы судебных приставов и УФСИН. Из года в год украшением Парада становятся ученики кадетских классов.

Кировчане отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войнеВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Когда сегодня пытаются показать, что мы тут не при чем, а Празднование Дня Победы это крайне важно и крайне важно доносить до молодежи о том, кто сыграл основную роль, благодаря чьему труду и подвигу была достигнута победа. Все общество пронизано».

Завершил торжественное шествие оркестр «Северная Звезда». Оркестр образован 12 марта 1942 года и с тех пор является неизменным участником всех воинских ритуалов на территории Кировской области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

14:43 10.05.2018


В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

Уровень воды в реке Вятке продолжает подниматься.

14:32 10.05.2018


Уровень воды в реке Вятке продолжает подниматься.

Строительство многоэтажного ТЦ на территории Коневского рынка не планируется.

14:15 10.05.2018


Строительство многоэтажного ТЦ на территории Коневского рынка не планируется.

На Старомакарьевском кладбище Вечный огонь зажгли к торжественному митингу.

14:07 10.05.2018


На Старомакарьевском кладбище Вечный огонь зажгли к торжественному митингу.

В Кировской области начались весенние полевые работы.

14:00 10.05.2018


В Кировской области начались весенние полевые работы.

Бывший игрок кировского «Динамо» стал обладателем Кубка России.

13:56 10.05.2018


Бывший игрок кировского «Динамо» стал обладателем Кубка России.

На железнодорожном переезде у деревни Оверинцы пройдут ремонтные работы.

13:45 10.05.2018


На железнодорожном переезде у деревни Оверинцы пройдут ремонтные работы.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове стартовал творческий проект для старшего поколения "Серебряные крылья"

15:02 10.05.2018


В Кирове стартовал творческий проект для старшего поколения "Серебряные крылья"

Активисты ОНФ провели для кировских школьников "Урок Победы - Бессмертный полк"

15:00 10.05.2018


Активисты ОНФ провели для кировских школьников "Урок Победы - Бессмертный полк"

12 тысяч кировчан присоединились к акции "Бессмертный полк"

14:59 10.05.2018


12 тысяч кировчан присоединились к акции "Бессмертный полк"

В Слободском прошел областной турнир по дзюдо памяти Василия Кряжева

11:45 10.05.2018


В Слободском прошел областной турнир по дзюдо памяти Василия Кряжева

Вручение премии имени поэта-фронтовика Овидия Любовикова

11:44 10.05.2018


Вручение премии имени поэта-фронтовика Овидия Любовикова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Парад на Театральной площади

10.05.2016


Парад на Театральной площади

В Кирове прошел Парад Победы.

09.05.2015


В Кирове прошел Парад Победы.

В Кирове отметили День Победы (ВИДЕО).

09.05.2017


В Кирове отметили День Победы (ВИДЕО).

На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День Победы

08.05.2018


На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День Победы

Кировчан вручили медали "70 лет Победы в Великой отечественной войне 41-45 года"

12.05.2015


Кировчан вручили медали "70 лет Победы в Великой отечественной войне 41-45 года"

На Театральной площади начались репетиции Парада 9 мая

14.04.2017


На Театральной площади начались репетиции Парада 9 мая

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх