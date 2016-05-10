Кировчане отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

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Накануне кировчане отметили День Победы в Великой Отечественной войне. Начались праздничные мероприятия, по традиции, на главной площади областного центра.Торжественное шествие на главной площади города - это всегда особое и запоминающееся событие. Неизменными остаются давние традиции, одна из которых почетные гости - ветераны. Каждый со слезами на глазах вспоминает, как встречали 9 мая 45 года.Перед началом шествия на площадь вместе с государственным флагом России вынесли копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Это штурмовой флаг 150-й стрелковой Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, который был водружён 1 мая в городе Берлине. Именно это Знамя Победы утверждено официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией.Открыл торжественное шествие взвод почетного караула со Знаменем Победы, а первыми на праздничный плац вступили военнослужащие 76-го Кировского ракетного полка со своим боевым знаменем. Полк образован в 1950 году в Астраханской области, с 1981 года дислоцируется в посёлке Юрья. Традиционными участниками парада являются сотрудники НИИ микробиологии, военнослужащие управления бригады и 449-го отдельного батальона войск национальной гвардии, который в этом году отмечает 100 летний юбилей, а также бойцы кировского ОМОНа, батальона ППС, сотрудники подразделений МЧС, службы судебных приставов и УФСИН. Из года в год украшением Парада становятся ученики кадетских классов.Завершил торжественное шествие оркестр «Северная Звезда». Оркестр образован 12 марта 1942 года и с тех пор является неизменным участником всех воинских ритуалов на территории Кировской области.