Кировчане отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Торжественное шествие на главной площади города - это всегда особое и запоминающееся событие. Неизменными остаются давние традиции, одна из которых почетные гости - ветераны. Каждый со слезами на глазах вспоминает, как встречали 9 мая 45 года.
ВАСИЛИЙ ВОЛКОВ:
«Кто от горя плачет, кто от радости. Потом сказали, что будет обед. Старушки замесили тесто, нарезали лапши и накормили нас до сыта. Обязательно помню. Со слезами на глазах полуголодные. Вот мы какие были. В таком виде и вспоминали».
Перед началом шествия на площадь вместе с государственным флагом России вынесли копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Это штурмовой флаг 150-й стрелковой Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, который был водружён 1 мая в городе Берлине. Именно это Знамя Победы утверждено официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«День Победы - праздник воинской славы, мужества, доблести. Общенародный праздник, который живет в сердце каждого из нас. С чувством глубокой признательности мы чествуем воинов победителей, наших уважаемых ветеранов, который сегодня вместе с нами встречают этот величественный день. Их беспримерный подвиг всегда будет служить для нас образцом патриотизма, верности долгу и Отечеству».
Открыл торжественное шествие взвод почетного караула со Знаменем Победы, а первыми на праздничный плац вступили военнослужащие 76-го Кировского ракетного полка со своим боевым знаменем. Полк образован в 1950 году в Астраханской области, с 1981 года дислоцируется в посёлке Юрья. Традиционными участниками парада являются сотрудники НИИ микробиологии, военнослужащие управления бригады и 449-го отдельного батальона войск национальной гвардии, который в этом году отмечает 100 летний юбилей, а также бойцы кировского ОМОНа, батальона ППС, сотрудники подразделений МЧС, службы судебных приставов и УФСИН. Из года в год украшением Парада становятся ученики кадетских классов.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Когда сегодня пытаются показать, что мы тут не при чем, а Празднование Дня Победы это крайне важно и крайне важно доносить до молодежи о том, кто сыграл основную роль, благодаря чьему труду и подвигу была достигнута победа. Все общество пронизано».
Завершил торжественное шествие оркестр «Северная Звезда». Оркестр образован 12 марта 1942 года и с тех пор является неизменным участником всех воинских ритуалов на территории Кировской области.
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