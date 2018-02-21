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Новости / Общество

В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу Асапову

Сегодня, 15:08 | Просмотров: 89 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В селе Калинино Малмыжского района будет установлен бронзовый бюст генералу Асапову. Таким образом, семья и друзья героя России, погибшего в Сирии, хотят почтить его память.

Семья и друзья генерала-лейтенанта Валерия Асапова долгое время работают над проектом создания мемориальной зоны. Она будет расположена рядом с сельской школой, которая уже носит имя героя России.

В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу АсаповуЛЯЙЛЯ КУЛАКОВА, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА В.Г. АСАПОВА:
«Предлагали установить его сначала около дома культуры. Напротив, у мемориала. Но мы отказались. Мы подумали и решили, что если школа названа его именем, то все-таки памятник должен стоять на территории школы».

Площадка 10*13 метров, будет расчищена от старых деревьев и пней, к ней будет проложена аллея. В центре, согласно проекту, на постаменте будет находиться бронзовый бюст. Планируется, что высота конструкции составит более трех метров. Вместо старых деревьев полукругом будут высажены новые.

В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу АсаповуВЯЧЕСЛАВ АСАПОВ:
«Чертеж и сам бюст изготавливают у нас с Вятских Полян братья Курочкины Виктор и Владимир. Владимир - скульптор, Владимир — архитектор и вот с нашей подачи получилось, что мы к ним обратились. Они приезжали сюда, они выезжали на место. Соответственно предложили уже свою идею, как это будет выглядеть».

Подготовительная часть проекта уже завершена. При финансовой поддержке со стороны родных, друзей, и просто небезразличных кировчан был создан макет, слеплена глиняная копия бюста.

В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу АсаповуОЛЬГА АСАПОВА:
«Территория наша широкая. Можно сказать от Калининграда до Камчатки. Задействованы все, кто знал Валерия Григорьевича Асапова».

Напомним, генерал-лейтенант Асапов посвятил жизнь службе своей стране. Военную карьеру начал 1987 году, окончив рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в Чечне, Абхазии, на Южных Курилах. В 2017 году был командирован в Сирию в качестве старшего группы российских военных советников. Валерий Асапов погиб во время минометного обстрела командного пункта сирийской армии боевиками запрещенного в России Исламского государства.


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