В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу Асапову

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В селе Калинино Малмыжского района будет установлен бронзовый бюст генералу Асапову. Таким образом, семья и друзья героя России, погибшего в Сирии, хотят почтить его память.Семья и друзья генерала-лейтенанта Валерия Асапова долгое время работают над проектом создания мемориальной зоны. Она будет расположена рядом с сельской школой, которая уже носит имя героя России.Площадка 10*13 метров, будет расчищена от старых деревьев и пней, к ней будет проложена аллея. В центре, согласно проекту, на постаменте будет находиться бронзовый бюст. Планируется, что высота конструкции составит более трех метров. Вместо старых деревьев полукругом будут высажены новые.Подготовительная часть проекта уже завершена. При финансовой поддержке со стороны родных, друзей, и просто небезразличных кировчан был создан макет, слеплена глиняная копия бюста.Напомним, генерал-лейтенант Асапов посвятил жизнь службе своей стране. Военную карьеру начал 1987 году, окончив рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в Чечне, Абхазии, на Южных Курилах. В 2017 году был командирован в Сирию в качестве старшего группы российских военных советников. Валерий Асапов погиб во время минометного обстрела командного пункта сирийской армии боевиками запрещенного в России Исламского государства.