В Кировской области ожидаются грозы и град.

Поделиться новостью:

Кировский гидрометцентр вновь выпустил метеопредупреждение.

19 мая в отдельных районах региона возможны грозы, шквалы и град.

Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 8-13м/с, при грозах порывы 17-22 м/с.

Также в период с 18 по 21 мая местами по Кировской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

Данная информация направлена главам муниципальных образований области и руководителям служб жизнеобеспечения для принятия мер по минимизации возможных последствий природных явлений и усилению дежурных аварийно-восстановительных бригад (электросетей, связи, дорожно-ремонтной службы, ЖКХ и др.).