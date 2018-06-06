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Новости / Общество

Дольщики дома по улице Зянкина, 9 справили новоселье

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 100 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Одним долгостроем меньше. Дольщики дома по улице Зянкина, 9 справили новоселье. Свои квартиры они не могли получить на протяжении нескольких лет. После того как в ситуацию вмешалось Правительство области, объект сдали в эксплуатацию.

Елена Столбова вложилась в долевое строительство новостройки 4-ре года назад. Передача жилья планировалась на четвертый квартал 2016-го. В срок застройщик не уложился. И дата сдачи объекта в последний раз была перенесена на первый квартал 2018 года.

Дольщики дома по улице Зянкина, 9 справили новоселье ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У застройщика не было даже денег, чтобы мусор вывести. А не хватало 13,5 млн. рублей. Это была большая работа. Ситуация находится на контроле губернатора лично, Правительства области».

Минстрой региона помог застройщику решить проблемы с оплатой технологического присоединения дома к инженерным сетям. Недавно дом по улице Зянкина, 9 на 216 квартир был сдан. И все 39 обманутых дольщиков восстановлены в правах.

Дольщики дома по улице Зянкина, 9 справили новоселье ЕЛЕНА СТОЛБОВА, ДОЛЬЩИК ДОМА:
«Нелегко пришлось. Я общалась и с прорабом, и с министерством Правительства. О продвижении всех работ я знала. В моей квартире все, что было запланировано, делалось».

С 2012 по 2016 годы правительство Кировской области с помощью собственных ресурсов решило проблему 920 обманутых дольщиков, завершив строительство 18-ти проблемных объектов на общую сумму - около 970 миллионов рублей.

Дольщики дома по улице Зянкина, 9 справили новоселье РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день еще остается ряд проблемных домов. В реестре их 7. Мы планируем эти дома до 2020 года ввести в эксплуатацию, чтобы исключить число дольщиков. Думаю, работа будет продолжена в данном направлении».

Президент Владимир Путин в новых "майских указах" поручил правительству России проработать вопрос об отказе практики долевого строительства жилья. Таким образом, в ближайшие 6 лет непрозрачные механизмы финансирования жилищного строительства могут полностью исчезнуть.


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