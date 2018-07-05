В Кирове матчи ЧМ по футболу покажут на Театральной площади.

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Власти города пообещали, что общественная площадка будет функционировать до финального матча ЧМ.

Напомним, 2 июля в ходе оперативного совещания глава администрации Илья Шульгин поручил проработать вопрос о создании в Кирове общественной площадки для просмотра матчей.

Матчи 1/4 финала пройдут 6 и 7 июля.

В субботу состоится игра между Россией и Хорватией за выход в полуфинал, и руководство города учло многочисленные пожелания от кировчан об организации подобной площадки.

Трансляции матчей ЧМ проведут с использованием уличных экранов:

- 6 июля с 17.00 до окончания матча;

- 6 июля с 21.00 до окончания матча;

- 7 июля с 17.00 до окончания матча;

- 7 июля с 21.00 до окончания матча;

- 10 июля с 21.00 до окончания матча;

- 11 июля с 21.00 до окончания матча;

- 14 июля с 17.00 до окончания матча;

- 15 июля с 18.00 до окончания матча.

Показ матчей будет проходить на двух экранах - на здании Вятского госуниверситета и на главной сцене Театральной площади.

Продажа алкоголя производиться не будет. Проносить алкоголь в зону просмотра также запрещено.

Болельщики будут проходить через КПП полиции.

В период работы общественной площадки будет прекращено движение и запрещена стоянка транспорта по улице Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской:

- 6 июля с 16.00 до 24.00;

- 7 июля с 16.00 до 24.00;

- 10 июля с 20.00 до 24.00;

- 11 июля с 20.00 до 24.00;

- 14 июля с 16.00 до 19.00;

- 15 июля с 17.00 до 20.00.

Также в дни проведения мероприятий остановку и стоянку транспорта запретят на улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской.

фото neva.today