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В Кирове матчи ЧМ по футболу покажут на Театральной площади.

Сегодня, 09:52 | Просмотров: 141 | Версия для печати
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Власти города пообещали, что общественная площадка будет функционировать до финального матча ЧМ.
 
Напомним, 2 июля в ходе оперативного совещания глава администрации Илья Шульгин поручил проработать вопрос о создании в Кирове общественной площадки для просмотра матчей.
 
Матчи 1/4 финала пройдут 6 и 7 июля.
 
В субботу состоится игра между Россией и Хорватией за выход в полуфинал, и руководство города учло многочисленные пожелания от кировчан об организации подобной площадки.
 
Трансляции матчей ЧМ проведут с использованием уличных экранов:
 
- 6 июля с 17.00 до окончания матча;
- 6 июля с 21.00 до окончания матча;
- 7 июля с 17.00 до окончания матча;
- 7 июля с 21.00 до окончания матча;
- 10 июля с 21.00 до окончания матча;
- 11 июля с 21.00 до окончания матча;
- 14 июля с 17.00 до окончания матча;
- 15 июля с 18.00 до окончания матча.
 
Показ матчей будет проходить на двух экранах - на здании Вятского госуниверситета и на главной сцене Театральной площади.
 
Продажа алкоголя производиться не будет. Проносить алкоголь в зону просмотра также запрещено.
 
Болельщики будут проходить через КПП полиции.
 
В период работы общественной площадки будет прекращено движение и запрещена стоянка транспорта по улице Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской:
 
- 6 июля с 16.00 до 24.00;
- 7 июля с 16.00 до 24.00;
- 10 июля с 20.00 до 24.00;
- 11 июля с 20.00 до 24.00;
- 14 июля с 16.00 до 19.00;
- 15 июля с 17.00 до 20.00.
 
Также в дни проведения мероприятий остановку и стоянку транспорта запретят на улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской.
фото neva.today


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