ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

06 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.1216
EURO: 73.9028
Погода в городе Кирове:
вечером:  +16...+18°C
ночью:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове продолжается фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

Сегодня, 10:50 | Просмотров: 101 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове продолжается фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Горожане своими силами ремонтируют исторические дома. Первый объект, который восстановят волонтеры, - это дом на Спасской, 38. Что уже удалось сделать?

Дом на Спасской 38 появился более 150 лет назад. Здесь бывал Николай Блинов - этнограф, священник, общественный деятель Вятки. С 1912 по 18 годы в здании находился Вятский художественный музей. На сегодняшний день дом расположен в границах территории исторического поселения регионального значения, поэтому законом запрещено менять его внешний вид. Отметим, что здание не раз было покрашено и оштукатурено, на одной из стен долгое время располагалось граффити, поэтому волонтерам пришлось очень сильно постараться, чтобы добраться до кирпича.

В Кирове продолжается фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» ЕЛЕНА КУСТОВА, КООРДИНАТОР ФЕСТИВАЛЯ "ТОМ СОЙЕР ФЕСТ НА ВЯТКЕ":
«Главная проблема у нас была смыть стену. Смываем мы фасад. Там сложнее, потому что находится штукатурка и выяснился ряд проблем с самим кирпичом, когда приходится убирать кирпич старый и заменять на такой же старый, но более хорошим кирпичом».
 
 
Решение с заменой кирпича нашлось. В настоящее время идет реконструкция здания Благородного собрания. Поэтому часть хорошего старинного кирпича будет использоваться при восстановлении здания на Спасской. Самое важное, что он подходит по всем параметрам.

ЕЛЕНА КУСТОВА, КООРДИНАТОР ФЕСТИВАЛЯ "ТОМ СОЙЕР ФЕСТ НА ВЯТКЕ":
«Кирпич какой-то будем менять полностью. Есть кирпич, который мы будем оставлять, но его состояние тоже не очень хорошее. Есть идея использовать специальные материалы для реставрации и привести их в нужный вид. Сейчас идет поиск денег и специалистов, которые могут нам помочь».
 
 
В ходе работ волонтеры столкнулись с рядом задач, которые тоже необходимо решать. Прежде всего, это протекающая крыша. Если ее не отремонтировать и не сделать систему водостока, то вся работа волонтеров может пройти даром. Также в планах покрасить цоколь здания в другой цвет, т.к. розовый не вписывается в общий интерьер.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Подготовку города Кирова к отопительному сезону должны завершить к 1 сентября.

13:31 06.07.2018


Подготовку города Кирова к отопительному сезону должны завершить к 1 сентября.

В Бобинском бору прошли чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию на велосипеде.

11:19 06.07.2018


В Бобинском бору прошли чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию на велосипеде.

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

10:31 06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

Кировская область примет один из этапов Кубка России по лыжным гонкам.

10:04 06.07.2018


Кировская область примет один из этапов Кубка России по лыжным гонкам.

Кировские гиревики защитили честь России.

10:02 06.07.2018


Кировские гиревики защитили честь России.

15 июля в Кирове состоится открытие памятника царской семье.

8:51 06.07.2018


15 июля в Кирове состоится открытие памятника царской семье.

Потенциал Кировской области в биофармацевтике презентовали во Франции.

8:43 06.07.2018


Потенциал Кировской области в биофармацевтике презентовали во Франции.

Все новости

Вести. Кировская область

В гостях у кинологов побывали участники специальной смены лагеря "Альтернатива"

18:05 06.07.2018


В гостях у кинологов побывали участники специальной смены лагеря "Альтернатива"

Активность клещей в Кировской области увеличилась

18:02 06.07.2018


Активность клещей в Кировской области увеличилась

О «Летних вечерах» в театре кукол и новом директоре

15:16 06.07.2018


О «Летних вечерах» в театре кукол и новом директоре

До конца сентября в Кирове отремонтируют тротуары, за которые проголосовали жители

15:13 06.07.2018


До конца сентября в Кирове отремонтируют тротуары, за которые проголосовали жители

100 лет со дня рождения Марии Исаковой

15:11 06.07.2018


100 лет со дня рождения Марии Исаковой

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

29.05.2018


Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

Реставрация исторического здания

21.08.2017


Реставрация исторического здания

Мюзикл «Том Сойер, или - Любовь, где ты?»

28.04.2009


Мюзикл «Том Сойер, или - Любовь, где ты?»

Фестиваль "Абитура-фест" в Омутнинске.

19.02.2015


Фестиваль "Абитура-фест" в Омутнинске.

Сосульки и кирпичи

14.01.2014


Сосульки и кирпичи

Кировские поэтессы Наталья Панишева и Аглая Соловьева - лауреаты премии "Филатов - фест"

22.06.2015


Кировские поэтессы Наталья Панишева и Аглая Соловьева - лауреаты премии "Филатов - фест"

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

27.06.2018


В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх