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«Главная проблема у нас была смыть стену. Смываем мы фасад. Там сложнее, потому что находится штукатурка и выяснился ряд проблем с самим кирпичом, когда приходится убирать кирпич старый и заменять на такой же старый, но более хорошим кирпичом».

«Кирпич какой-то будем менять полностью. Есть кирпич, который мы будем оставлять, но его состояние тоже не очень хорошее. Есть идея использовать специальные материалы для реставрации и привести их в нужный вид. Сейчас идет поиск денег и специалистов, которые могут нам помочь».

В Кирове продолжается фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Горожане своими силами ремонтируют исторические дома. Первый объект, который восстановят волонтеры, - это дом на Спасской, 38. Что уже удалось сделать?Дом на Спасской 38 появился более 150 лет назад. Здесь бывал Николай Блинов - этнограф, священник, общественный деятель Вятки. С 1912 по 18 годы в здании находился Вятский художественный музей. На сегодняшний день дом расположен в границах территории исторического поселения регионального значения, поэтому законом запрещено менять его внешний вид. Отметим, что здание не раз было покрашено и оштукатурено, на одной из стен долгое время располагалось граффити, поэтому волонтерам пришлось очень сильно постараться, чтобы добраться до кирпича.Решение с заменой кирпича нашлось. В настоящее время идет реконструкция здания Благородного собрания. Поэтому часть хорошего старинного кирпича будет использоваться при восстановлении здания на Спасской. Самое важное, что он подходит по всем параметрам.В ходе работ волонтеры столкнулись с рядом задач, которые тоже необходимо решать. Прежде всего, это протекающая крыша. Если ее не отремонтировать и не сделать систему водостока, то вся работа волонтеров может пройти даром. Также в планах покрасить цоколь здания в другой цвет, т.к. розовый не вписывается в общий интерьер.