В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства
Запущенная процедура банкротства действительно дает право на включение в реестр "обманутых дольщиков". Однако, будущим жильцам дома на улице Гороховской, 81 в этом было отказано. В региональном Минстрое пояснили, почему.
ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Раз они имеют право на страховку, тогда они у нас пока в реестр не попадают, они могут отсуживать, разбираться со страховой компанией и как-то свои деньги вернуть».
Действительно, договор поручительства со страховой компанией был составлен, но обязательства со стороны застройщика не выполнялись.
ТАТЬЯНА ЧОРБА, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ:
«В страховую компанию взносы не перечислялись, там, похоже, будет фиктивность договора поручительства, с этим разбираются органы, а мы опять страдаем и ждем».
Дом на Гороховской должны были сдать в конце 2016 года. Но сроки неоднократно переносились. В последний раз передачу объектов планировали на 2 квартал 2018.
ТАТЬЯНА ЧОРБА, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ:
«В основном покупали квартиры молодые семьи, брали ипотеки, продавали все, что имели. Знаю, что есть инвалиды, которые купили в этом доме квартиру, чтобы лифт и пандус был, в итоге сейчас все мы живем кто у родственников, кто снимает квартиры, платим кредиты, ипотеки».
Еще меньше степень готовности у дома на Мичуринской, 3, который тоже строило ООО «ЖК «Виктория». В конце июня арбитражный суд ввел процедуру наблюдения по делу о банкротстве компании.
ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дольщики этих домов должны обратиться к своему конкурсному управляющему для того, чтобы они были включены в реестр требований передачи жилых помещений, в данном реестре они укажут, что бы они хотели - или деньги, или достроить, как раз на основании этого реестра в дальнейшем будет приниматься решение, по какому пути они дальше пойдут, или создают ЖСК на достройку, или свои деньги получают».
Признан банкротом и еще один застройщик в областном центре. Компания не смогла построить даже треть дома в Березниковском переулке, 38 из восьми намечавшихся в ЖК «Тектон-Квартал». Для дома № 40 выкопан лишь котлован. Сдать оба объекта планировали в 2017 году. Новые требования к застройщикам, которые вступили в силу с 1 июля, помогут защитить дольщиков. Сейчас компании должны открывать банковский счет по каждому разрешению на строительство в уполномоченном банке.
ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вводится прямое наблюдение, прямой контроль банка. Банк в этом случае может поставить запрет для проведения каких-то операций, если он усмотрит нецелевое расходование средств».
Кроме того, поправки в 214 закон наделяют Минстрой России полномочиями контролировать стройки.
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