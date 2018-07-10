В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

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В отношении сразу двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства. Это "Тектон" и "ЖК "Виктория". Сейчас дольщики могут попасть в реестр пострадавших граждан и получить помощь по новым региональным законам. Но получится это не у всех.Запущенная процедура банкротства действительно дает право на включение в реестр "обманутых дольщиков". Однако, будущим жильцам дома на улице Гороховской, 81 в этом было отказано. В региональном Минстрое пояснили, почему.Действительно, договор поручительства со страховой компанией был составлен, но обязательства со стороны застройщика не выполнялись.Дом на Гороховской должны были сдать в конце 2016 года. Но сроки неоднократно переносились. В последний раз передачу объектов планировали на 2 квартал 2018.Еще меньше степень готовности у дома на Мичуринской, 3, который тоже строило ООО «ЖК «Виктория». В конце июня арбитражный суд ввел процедуру наблюдения по делу о банкротстве компании.Признан банкротом и еще один застройщик в областном центре. Компания не смогла построить даже треть дома в Березниковском переулке, 38 из восьми намечавшихся в ЖК «Тектон-Квартал». Для дома № 40 выкопан лишь котлован. Сдать оба объекта планировали в 2017 году. Новые требования к застройщикам, которые вступили в силу с 1 июля, помогут защитить дольщиков. Сейчас компании должны открывать банковский счет по каждому разрешению на строительство в уполномоченном банке.Кроме того, поправки в 214 закон наделяют Минстрой России полномочиями контролировать стройки.