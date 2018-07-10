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Новости / Общество

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

Сегодня, 15:28 | Просмотров: 112 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В отношении сразу двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства. Это "Тектон" и "ЖК "Виктория". Сейчас дольщики могут попасть в реестр пострадавших граждан и получить помощь по новым региональным законам. Но получится это не у всех.

Запущенная процедура банкротства действительно дает право на включение в реестр "обманутых дольщиков". Однако, будущим жильцам дома на улице Гороховской, 81 в этом было отказано. В региональном Минстрое пояснили, почему.

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротстваИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Раз они имеют право на страховку, тогда они у нас пока в реестр не попадают, они могут отсуживать, разбираться со страховой компанией и как-то свои деньги вернуть».

Действительно, договор поручительства со страховой компанией был составлен, но обязательства со стороны застройщика не выполнялись.

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротстваТАТЬЯНА ЧОРБА, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ:
«В страховую компанию взносы не перечислялись, там, похоже, будет фиктивность договора поручительства, с этим разбираются органы, а мы опять страдаем и ждем».

Дом на Гороховской должны были сдать в конце 2016 года. Но сроки неоднократно переносились. В последний раз передачу объектов планировали на 2 квартал 2018.

ТАТЬЯНА ЧОРБА, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ:
«В основном покупали квартиры молодые семьи, брали ипотеки, продавали все, что имели. Знаю, что есть инвалиды, которые купили в этом доме квартиру, чтобы лифт и пандус был, в итоге сейчас все мы живем кто у родственников, кто снимает квартиры, платим кредиты, ипотеки».

Еще меньше степень готовности у дома на Мичуринской, 3, который тоже строило ООО «ЖК «Виктория». В конце июня арбитражный суд ввел процедуру наблюдения по делу о банкротстве компании.

ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дольщики этих домов должны обратиться к своему конкурсному управляющему для того, чтобы они были включены в реестр требований передачи жилых помещений, в данном реестре они укажут, что бы они хотели - или деньги, или достроить, как раз на основании этого реестра в дальнейшем будет приниматься решение, по какому пути они дальше пойдут, или создают ЖСК на достройку, или свои деньги получают».

Признан банкротом и еще один застройщик в областном центре. Компания не смогла построить даже треть дома в Березниковском переулке, 38 из восьми намечавшихся в ЖК «Тектон-Квартал». Для дома № 40 выкопан лишь котлован. Сдать оба объекта планировали в 2017 году. Новые требования к застройщикам, которые вступили в силу с 1 июля, помогут защитить дольщиков. Сейчас компании должны открывать банковский счет по каждому разрешению на строительство в уполномоченном банке.

ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вводится прямое наблюдение, прямой контроль банка. Банк в этом случае может поставить запрет для проведения каких-то операций, если он усмотрит нецелевое расходование средств».

Кроме того, поправки в 214 закон наделяют Минстрой России полномочиями контролировать стройки.


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