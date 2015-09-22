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Лоукостер «Победа» возвращается в «Победилово»

Вчера, 17:43 | Просмотров: 183 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кировскую область возвращается лоукостер "Победа". Регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург начнутся с 28 октября, в Сочи самолёты будут летать летом. 

Компания "Победа" пришла в Киров в 2015 году, а ушла спустя два года в 2017. Новую команду Правительства не устраивали прежние условия работы с лоукостером. Авиакомпания получала скидку на наземное обслуживание самолётов - 80%, что создавало преференции для лоукостера по сравнению с остальными перевозчиками. 

С тех пор, как "Победа" перестала летать в наш регион, средние цены на авиабилеты выросли, а пассажиропоток упал. Ситуацию усугубило и то, что "Саратовские авиалинии" лишились лицензии на авиаперевозки. 

Лоукостер «Победа» возвращается в «Победилово»МИХАИЛ ПОРШНЕВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не попробовав, мы бы не поняли экономического эффекта. Хотелось бы сразу прекратить всякие манипуляции про "эффективное управление" или "социальный эффект". Понятно, что привлекая Победу, мы создаём социальный эффект». 

Возвращение "Победы" стало возможным за счёт субсидирования работы воздушной гавани из областного бюджета. Представители авиакомпании ведут переговоры с руководством "Победилово", уточняют технические особенности обслуживания самолётов после возобновления перелётов. 

Лоукостер «Победа» возвращается в «Победилово»ПАВЕЛ КОНОВАЛОВ, ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО "АЭРОПОРТ ПОБЕДИЛОВО":
«Сейчас поставила авиакомпания "Победа" жёсткие рамки: за полчаса воздушное судно должно быть обслужено и, соответственно, отправлено в обратный рейс». 

Представители аэропорта подчёркивают, что "Победа" возвращается на тех же условиях, что и раньше, а сокращение времени обслуживания самолётов - общее требование авиакомпании для всех аэропортов России.
 
Купить билеты на "Победу" можно будет уже с начала сентября, полёты начнутся с конца октября. Рейсы в Москву будут ежедневные, вечерние. Прилёт в Киров из Внуково в 21:00, вылет из Кирова во Внуково в 21:30. Рейсы в Петербург будут осуществляться 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Прилёт в Киров в 14:30, вылет в Северную столицу в 15:00. В Сочи из Кирова можно будет прямым рейсом улететь только в летнее время, один раз в неделю. 


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