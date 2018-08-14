Прокачай лето: школьники познакомились с деятельностью Росгвардии

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Росгвардия проводит всероссийскую акцию "Прокачай лето". Школьников знакомят с деятельностью подразделений национальной гвардии России.





Двенадцатилетний Дима Опалев встречается с сотрудниками вневедомственной охраны уже не в первый раз, до этого он слушал лекцию о том, как вести себя, если здание захватили террористы. И хотя ещё есть время подумать о будущем, у Димы уже есть мысли стать полицейским и помогать людям.





ДМИТРИЙ ОПАЛЕВ:

«Отличные впечатления, тоже иногда слезы пробивают».





А Дима Шураков настолько впечатлился экскурсией, что запомнил абсолютно всё, что рассказывали сотрудники службы. Говорит, когда вырастет - станет бодибилдером, а потом будет работать в спецназе.





ДМИТРИЙ ШУРАКОВ:

«Мне понравились оружие и рисунки».





В День открытых дверей сотрудники вневедомственной охраны провели для ребят экскурсию по музею и познакомили с работой отдела. Ещё одной темой встречи была памятная дата - 75-летняя годовщина Курской битвы. Была организована выставка рисунков, посвященная этому событию. Также росгвардейцы подготовили для ребят литературную пятиминутку - рассказали стихи о войне.





АЛЕКСЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КАДРОВ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ:

«Мы параллельно еще рассказываем о вневедомственной охране и Росгвардии - что это такое, почему, чем вооружена. Машинки выставляем здесь как раз и средства вооружения, экипировки и обеспечения».





Отдел национальной гвардии регулярно общается с воспитанниками детского реабилитационного центра.





ЕЛЕНА ЛОПАТИНА, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО РАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:

«Сотрудники вневедомственной охраны, полгода мы уже с ними сотрудничаем, приезжают к нам в центр с такими интересными сообщениями, беседами на тему патриотизма, занимаются с детьми игровыми программами интересными. Дети всегда очень бурно обсуждают, рассказывают, звонят родителям, звонят друзьям, что вот у нас были сотрудники полиции, что вот мы даже виделись, с ними здоровались».





Ребята приехали с ответным визитом впервые, узнав много нового, познакомившись с автопарком и потрогав оружие и экипировку, они набрались новых впечатлений и эмоций на долгое время.