Православные встретили Яблочный Спас

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Православные верующие отметили Яблочный Спас. Праздничные богослужения прошли во многих городах и поселках. В том числе и в деревне Цепели Орловского района, где недавно была построена часовня и с участием прихожан реализуется социальный проект для детей.





Инициатива построить в деревне часовню исходила от самих прихожан. Помогали, кто чем мог. Местные предприниматели сделали сруб, установили окна, крышу, купол, жители передали в дар иконы. Депутат ГосДумы Рахим Азимов помог завершить строительство и работы по оформлению часовни. Благодаря общим усилиям все получилось. Как и с организацией игровой комнаты в местной библиотеке.





ИЕРОМОНАХ НИКОДИМ ПОЛУШКИН, БЛАГОЧИННЫЙ ОРЛОВСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА:

«Проект "Библионяня" стал звучать не только в деревне, но и в районе, и в области, это очень важный проект, его особенность в том, что инициатива идет от самих людей, очень важно, когда люди сами чувствуют востребованность этих проектов в своем доме, в своей деревне, в своем селе».





"Библионяня" задумывалась как место, куда можно привести ребенка, чтобы не оставлять его без присмотра. Местные жители приносили сюда игрушки, книги и мебель, делали ремонт. И сейчас «Библионяня» открыта для посетителей шесть дней в неделю. Проводят здесь и различные праздники.





И часовня, и игровая комната, и детские площадки – все появилось в деревне благодаря инициативам Татьяны Коньковой.





ТАТЬЯНА КОНЬКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ Д. ЦЕПЕЛИ:

«Дети целое лето здесь, с ними выходят и бабушки, и дедушки, это и общение, в возрасте это тоже очнеь много значит, поэтому мы рады, что у нас есть такое место».





Организация культурных мероприятий, поддержка ветеранского движения, все направлено на улучшение жизни односельчан. И не случайно Татьяна Конькова стала лауреатом областного конкурса «Женщина года-2016» в номинации «Доброе сердце».