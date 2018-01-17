ГИБДД проверила водителей кировских автобусов

В Кирове в рамках профилактических мероприятий "Автобус" сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушение ПДД перевозчиками.
Ярослав Семкович - профессиональный водитель. За рублем с 1983 года. Кажется, тут не должно возникнуть малейших вопросов, однако, замечания все-таки есть. Казалось бы - мелочь. На самом деле потенциальная угроза.
ЯРОСЛАВ СЕМКОВИЧ:
«Я так вышел из магазина только вот, остановился, вот, купил продуктов и вот не пристегнулся. Ехать 2 секунды. Но это ошибка моя, честно».
В течение суток участники спецоперации инспектируют несколько десятков пассажирских автобусов. При этом дисциплина на проезжей части - не единственное и не первое, на что обращают внимание сотрудники дорожной инспекции. Мероприятие важное - каждый день автобусы перевозят тысячи пассажиров, а, значит, нареканий быть не должно.
ПАВЕЛ ВЕРШИНИН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ:
«В целях нарушений ПДД водителями общественного транспорта, а также в целях подготовки к новому учебному году сотрудниками ГИБДД проводится специальная акция "Автобус" с 20 по 26 августа. Сотрудниками ГИБДД проводятся ежедневные мероприятия по контролю за соблюдениями водителями общественного транспорта ПДД, а также проводятся целевые проверки автотранспортных предприятий на предмет соблюдения законодательства в данной сфере».
С руководителями пассажирских автопредприятий будут проведены встречи, на которых разберут основные нарушения, выявленные при надзоре.
Добавим, что за только за этот год по вине водителей автобусов и троллейбусов произошло 17 ДТП, в которых 22 человека получили травмы.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"