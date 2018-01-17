ГИБДД проверила водителей кировских автобусов

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В Кирове в рамках профилактических мероприятий "Автобус" сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушение ПДД перевозчиками.





Ярослав Семкович - профессиональный водитель. За рублем с 1983 года. Кажется, тут не должно возникнуть малейших вопросов, однако, замечания все-таки есть. Казалось бы - мелочь. На самом деле потенциальная угроза.





ЯРОСЛАВ СЕМКОВИЧ:

«Я так вышел из магазина только вот, остановился, вот, купил продуктов и вот не пристегнулся. Ехать 2 секунды. Но это ошибка моя, честно».





В течение суток участники спецоперации инспектируют несколько десятков пассажирских автобусов. При этом дисциплина на проезжей части - не единственное и не первое, на что обращают внимание сотрудники дорожной инспекции. Мероприятие важное - каждый день автобусы перевозят тысячи пассажиров, а, значит, нареканий быть не должно.





ПАВЕЛ ВЕРШИНИН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ:

«В целях нарушений ПДД водителями общественного транспорта, а также в целях подготовки к новому учебному году сотрудниками ГИБДД проводится специальная акция "Автобус" с 20 по 26 августа. Сотрудниками ГИБДД проводятся ежедневные мероприятия по контролю за соблюдениями водителями общественного транспорта ПДД, а также проводятся целевые проверки автотранспортных предприятий на предмет соблюдения законодательства в данной сфере».





С руководителями пассажирских автопредприятий будут проведены встречи, на которых разберут основные нарушения, выявленные при надзоре.





Добавим, что за только за этот год по вине водителей автобусов и троллейбусов произошло 17 ДТП, в которых 22 человека получили травмы.