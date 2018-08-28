В Кильмезском районе сотрудники ГИБДД спасли автоледи, застрявшую в лесу.

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Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кильмезский» обнаружили автомобиль "Опель" в лесу в 15 километрах от районного центра.

Иномарка прочно застряла на размытой дождевой водой дороге.

Водитель автомобиля - жительница Кильмезского района - пояснила, что поехала в лес за грибами, но не учла погодные условия. Каждая новая попытка выбраться из глубокой колеи приводила к тому, что автомобиль зарывался все глубже.

Позвонить и попросить помощь она не смогла. В лесу не работала сотовая связь.

Сотрудники ГИБДД стали для женщины настоящими спасителями. Полицейские помогли вытащить автомобиль и указали направление, следуя которому, женщина смогла выбраться из леса.

по информации УМВД по Кировской области