УФСИН России по Кировской области проведет «прямую линию» по правам осужденных.

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30 августа 2018 года в территориальном органе пройдет «прямая линия» по обеспечению прав и законных интересов осужденных.

В ней примут участие помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Дмитрий Кокорин, председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Михаил Кузьминых, член Общественного совета при УФСИН Сергей Бронников.

Задать интересующие вопросы и выразить жалобы по условиям содержания тех, кто находится в пенитенциарных учреждениях, и получить квалифицированные ответы можно с 13.30 до 14.30 по телефону 8(8332) 489-165.