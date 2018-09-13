Мусорный коллапс в Котельниче
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что полигон ТБО в Котельниче формально закрыт с 1 января 2018 года, мы видим свежий мусор, который привезли прямо к воротам этого закрытого полигона. Более того, вдали виден пожар, там тлеет мусор, и дымом заволокло всю окрестную территорию на несколько километров».
Жители деревни Роминская, которая находится в 500 метрах от полигона, страдают от зловонного дыма. Продукты горения ухудшают видимость и на федеральной трассе «Киров-Кострома». По словам водителей, ночью видимость на дороге не превышает 10 метров. Местные жители отмечают, что никаких мер по тушению возгорания не предпринимается.
ИРИНА ЧЕРЕМИСИНОВА:
«Если в нашу сторону дует, то конечно сюда. Дышать даже нечем».
После закрытия старого полигона в Котельниче люди не спешат заключать договоры на вывоз ТБО в город Орлов. Ближайшее санкционированное место для утилизации мусора находится именно там, то есть мусор надо везти почти за 40 километров.
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА:
«Завтра мы приступим к локализации свалки, будет работать техника. По словам представителя ООО "Сапфир", свалку поджигают местные жители, которые таким образом ищут железные детали для сдачи в металлолом».
Если старую свалку потушить ещё можно, то приучить людей платить за утилизацию мусора и добиться того, чтобы они не уродовали и не захламляли землю отходами будет намного сложнее.
АЛЕКСЕЙ ДУДИН, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Я считаю, что Котельничу нужен либо полигон, либо сортировка для мусора. Мы видим, что по структуре мусора здесь довольно много стекла, пластика, бумаги, их можно было бы перерабатывать тут, на месте».
Добавим, что проблемы с несанкционированными свалками - общая беда для Кировской области, как и пожары на старых полигонах. Так прошлой зимой несколько раз горел закрытый полигон ТБО в Перекопе Кирово-Чепецкого района.
С 1 января 2019 года в регионе будет введена новая схема обращения с отходами, она как раз и создана для того, чтобы подобных ситуаций не возникало, и люди научились платить за мусор и его цивилизованную переработку.
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