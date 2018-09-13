Мусорный коллапс в Котельниче

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- Вывозят мусор на дорогу, неподалёку от нашей деревни. Чтобы деньги не платить. И из новой деревни всё валят туда.

Закрытие полигона ТБО в Котельниче привело к резкому росту числа несанкционированных свалок. При этом бывшая свалка мусора горит, накрывая облаками удушливого дыма соседние деревни. Какой выход из ситуации видит руководство района?Жители деревни Роминская, которая находится в 500 метрах от полигона, страдают от зловонного дыма. Продукты горения ухудшают видимость и на федеральной трассе «Киров-Кострома». По словам водителей, ночью видимость на дороге не превышает 10 метров. Местные жители отмечают, что никаких мер по тушению возгорания не предпринимается.После закрытия старого полигона в Котельниче люди не спешат заключать договоры на вывоз ТБО в город Орлов. Ближайшее санкционированное место для утилизации мусора находится именно там, то есть мусор надо везти почти за 40 километров.Руководство района следит за ситуацией и в ближайшее время готово приступить к тушению свалки.Если старую свалку потушить ещё можно, то приучить людей платить за утилизацию мусора и добиться того, чтобы они не уродовали и не захламляли землю отходами будет намного сложнее.Добавим, что проблемы с несанкционированными свалками - общая беда для Кировской области, как и пожары на старых полигонах. Так прошлой зимой несколько раз горел закрытый полигон ТБО в Перекопе Кирово-Чепецкого района.С 1 января 2019 года в регионе будет введена новая схема обращения с отходами, она как раз и создана для того, чтобы подобных ситуаций не возникало, и люди научились платить за мусор и его цивилизованную переработку.