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Новости / Общество

Кировская область приняла участие в Едином всероссийском дне пенсионной грамотности

Сегодня, 12:32 | Просмотров: 67 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировская область приняла участие в Едином всероссийском дне пенсионной грамотности. О своей будущей пенсии задумалась даже молодежь.

Молодых людей ждал интерактивный урок, на котором им рассказали, что уже сейчас эти они могут сделать для своего будущего. Основная цель - привлечь внимание школьников и студентов к вопросам формирования будущей пенсии и дать новые знания в области пенсионного законодательства.

Кировская область приняла участие в Едином всероссийском дне пенсионной грамотности НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чтобы наши гости, старшеклассники могли увидеть, что из себя представляют электронные сервисы, реализованные Пенсионным Фондом, чтобы они сами могли поучаствовать в некой игре и понять формирования этих пенсионных прав и как сам человек может повлиять на свое будущее. Это наша главная задача».

Молодые люди получили базовые знания в области пенсионного законодательства, узнали о пенсионных правах, а также о способах увеличения будущей пенсии. Самое главное - доступным языком и в игровой форме.

Кировская область приняла участие в Едином всероссийском дне пенсионной грамотности МИХАИЛ НОВОСЕЛОВ, СТУДЕНТ:
«Важно знать только потому, что в будущем будет все-таки много сложностей в жизни и в будущем это все-таки пригодится. Многое можно узнать заранее, потому что когда ты начинаешь работать, ты заранее уже предпочитаешь, какая у тебя будет работа, расчет онлайн, как я понял, можно проводить - сразу видно какая у тебя пенсия будет в будущем».

Всероссийская информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи проходит уже седьмой год.

Кировская область приняла участие в Едином всероссийском дне пенсионной грамотности ДИНАРА КАЗАКОВА, СТУДЕНТКА:
«Чтобы студенты знали: как, когда в каком возрасте. Мужчины - в одном возрасте, женщины в другом. Так что - нужно работать».

В рамках "Единого дня пенсионной грамотности" ребята познакомились и с электронными сервисами и мобильным приложением для смартфонов. Такие мероприятия прошли во всех районах Кировской области.


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