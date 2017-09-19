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Кировская область приняла участие в Едином всероссийском дне пенсионной грамотности. О своей будущей пенсии задумалась даже молодежь.Молодых людей ждал интерактивный урок, на котором им рассказали, что уже сейчас эти они могут сделать для своего будущего. Основная цель - привлечь внимание школьников и студентов к вопросам формирования будущей пенсии и дать новые знания в области пенсионного законодательства.Молодые люди получили базовые знания в области пенсионного законодательства, узнали о пенсионных правах, а также о способах увеличения будущей пенсии. Самое главное - доступным языком и в игровой форме.Всероссийская информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи проходит уже седьмой год.В рамках "Единого дня пенсионной грамотности" ребята познакомились и с электронными сервисами и мобильным приложением для смартфонов. Такие мероприятия прошли во всех районах Кировской области.