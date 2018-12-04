В конце декабря кировчан ожидает шестидневная рабочая неделя.

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В Роструде напомнили, как мы будем отдыхать в новогодние праздники.

Суббота, 29 декабря, будет рабочим днем.

Таким образом, рабочая неделя в преддверии новогодних выходных продлится с 24 декабря по 29 декабря.

Далее россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы - с 30 декабря по 8 января.

Также в 2019 году в соответствии с постановлением правительства РФ "О переносе выходных в 2019 году" перенесены следующие выходные: с 5 января (суббота) - на 2 мая (четверг), с 6 января (воскресенье) - на 3 мая (пятница).