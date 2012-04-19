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Новости / Общество

В общественной палате обсудили проблемы озеленения города

14 февраля 2019 12:01 | Просмотров: 178 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове ежегодно вырубается намного больше деревьев, чем высаживается. В общественной палате обсудили проблемы озеленения города, и риски для экологии, связанные с уничтожением зеленых легких областного центра.

В этом году в областном центре планируется посадить около 400 саженцев деревьев и еще 100 саженцев кустарников, а вырубить при этом около 1500 деревьев, то есть в три раза больше.

При этом, по опыту прошлого года, далеко не всегда молодые деревья приживаются. Стоимость одного саженца крупномерного экземпляра достигает 5,5 тысяч рублей. Вырубка 1 дерева стоит от 7 до 15 тысяч рублей. Просьба общественников дать точный ответ, сколько в этом году денег будет потрачено конкретно на вырубку и посадку деревьев, вызвала у начальника охраны окружающей среды затруднения.

В общественной палате обсудили проблемы озеленения города ГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ":
«По сумме я конкретно сейчас не скажу. В прошлом году на посадку потратили около 1,5 миллиона, а на вырубку больше. Точно не могу сказать, в заявке не было такого вопроса».
 
 
Ежегодно в Кирове высаживаются деревья разных пород, размечена карта посадок. Кстати, все они будут производиться исключительно осенью, когда приживаемость саженцев выше.

ГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ":
«Основные породы, которые соответствуют нашему климату, липы, рябины, клёны. Хвойники будут сажаться в скверах, парках».
 
 
В целом на всё озеленение города Кирова в 2019 году выделено около 9 000 000 рублей.


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