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«По сумме я конкретно сейчас не скажу. В прошлом году на посадку потратили около 1,5 миллиона, а на вырубку больше. Точно не могу сказать, в заявке не было такого вопроса».

«Основные породы, которые соответствуют нашему климату, липы, рябины, клёны. Хвойники будут сажаться в скверах, парках».

В Кирове ежегодно вырубается намного больше деревьев, чем высаживается. В общественной палате обсудили проблемы озеленения города, и риски для экологии, связанные с уничтожением зеленых легких областного центра.В этом году в областном центре планируется посадить около 400 саженцев деревьев и еще 100 саженцев кустарников, а вырубить при этом около 1500 деревьев, то есть в три раза больше.При этом, по опыту прошлого года, далеко не всегда молодые деревья приживаются. Стоимость одного саженца крупномерного экземпляра достигает 5,5 тысяч рублей. Вырубка 1 дерева стоит от 7 до 15 тысяч рублей. Просьба общественников дать точный ответ, сколько в этом году денег будет потрачено конкретно на вырубку и посадку деревьев, вызвала у начальника охраны окружающей среды затруднения.Ежегодно в Кирове высаживаются деревья разных пород, размечена карта посадок. Кстати, все они будут производиться исключительно осенью, когда приживаемость саженцев выше.В целом на всё озеленение города Кирова в 2019 году выделено около 9 000 000 рублей.