В общественной палате обсудили проблемы озеленения города
В этом году в областном центре планируется посадить около 400 саженцев деревьев и еще 100 саженцев кустарников, а вырубить при этом около 1500 деревьев, то есть в три раза больше.
При этом, по опыту прошлого года, далеко не всегда молодые деревья приживаются. Стоимость одного саженца крупномерного экземпляра достигает 5,5 тысяч рублей. Вырубка 1 дерева стоит от 7 до 15 тысяч рублей. Просьба общественников дать точный ответ, сколько в этом году денег будет потрачено конкретно на вырубку и посадку деревьев, вызвала у начальника охраны окружающей среды затруднения.
ГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ":
ГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ":
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