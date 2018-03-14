Илья Шульгин ответил на вопросы очистки города от снега, строительства водовода и др.

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«В прошлом сезоне, если помните, мы вывезли порядка 660 тысяч кубов снега. В этом сезоны мы вывезли уже более 400 тысяч кубов. Это простая арифметика. Видно, что улицы все равно завалены снегом. Более снежная зима в этом году. Вот так получилось».

«Ну, вот есть у нас такие управляющие компании. С ними работаем - "предупреждение", "предостережение", "предписание". Штраф. В принципе, мы идем по проторенному пути теми городами, которые в этой отрасли навели порядок. Почему такое сопротивление, ну, я не знаю почему».

«Человек нарушил закон. Сделал то, чего нельзя. Причем делал это систематически. Что с таким человеком делать? Может поменять его на того, который будет закон исполнять?».

Главе администрации Кирова накануне пришлось ответить на ряд неудобных вопросов. Журналисты подняли темы очистки города от снега, строительства водовода и ряд других.Сугробы выше человеческого роста прямо в центре города. А все потому, что зима слишком снежная. Об этом говорит глава администрации Кирова. Илья Шульгин отметил, в этом году снега выпало в полтора раза больше чем в прошлом.Оставляет желать лучшего и очистка кровель. Так 16 февраля на улице Чистопрудненской снег упал на ребенка. В этот же день снежная масса упала на человека и на улице Дзержинского.Илья Шульгин подчеркнул, что если и дальше управляющие компании не будут исполнять свои обязанности, то их могут лишить лицензии. Во время встречи с журналистами были подняты и социальные темы. Так Илья Шульгин прокомментировал увольнение заведующей детским садом №41. Напомним, руководитель дошкольного учреждения без путевок приняла четверых детей.В ходе встречи руководитель администрации рассказал о положении дел на одной из грандиозных кировских строек. Работы по созданию водовода должны вновь начаться в 20-м или 21-м году. Сейчас идет работа с документами.