Илья Шульгин ответил на вопросы очистки города от снега, строительства водовода и др.

Главе администрации Кирова накануне пришлось ответить на ряд неудобных вопросов. Журналисты подняли темы очистки города от снега, строительства водовода и ряд других.
Сугробы выше человеческого роста прямо в центре города. А все потому, что зима слишком снежная. Об этом говорит глава администрации Кирова. Илья Шульгин отметил, в этом году снега выпало в полтора раза больше чем в прошлом.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В прошлом сезоне, если помните, мы вывезли порядка 660 тысяч кубов снега. В этом сезоны мы вывезли уже более 400 тысяч кубов. Это простая арифметика. Видно, что улицы все равно завалены снегом. Более снежная зима в этом году. Вот так получилось».
Оставляет желать лучшего и очистка кровель. Так 16 февраля на улице Чистопрудненской снег упал на ребенка. В этот же день снежная масса упала на человека и на улице Дзержинского.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Ну, вот есть у нас такие управляющие компании. С ними работаем - "предупреждение", "предостережение", "предписание". Штраф. В принципе, мы идем по проторенному пути теми городами, которые в этой отрасли навели порядок. Почему такое сопротивление, ну, я не знаю почему».
Илья Шульгин подчеркнул, что если и дальше управляющие компании не будут исполнять свои обязанности, то их могут лишить лицензии. Во время встречи с журналистами были подняты и социальные темы. Так Илья Шульгин прокомментировал увольнение заведующей детским садом №41. Напомним, руководитель дошкольного учреждения без путевок приняла четверых детей.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Человек нарушил закон. Сделал то, чего нельзя. Причем делал это систематически. Что с таким человеком делать? Может поменять его на того, который будет закон исполнять?».
В ходе встречи руководитель администрации рассказал о положении дел на одной из грандиозных кировских строек. Работы по созданию водовода должны вновь начаться в 20-м или 21-м году. Сейчас идет работа с документами.
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